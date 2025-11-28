Кабмін запускає виплату по 2 мільйони на житло для двох категорій переселенців. Хто може отримати?
З 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати через "Дію" заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн.
Ваучер дає можливість купити житло або інвестувати в його будівництво, а також може бути використаний як перший внесок чи для погашення іпотеки, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території", ‒ пояснила очільниця уряду.
Заявку може подати може подати внутрішньо переміщена особа, яка:
- має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
- має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;
- має чинну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
- не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (окрім житла з непогашеною іпотекою чи нерухомості в зоні бойових дій);
- не отримувала житлової підтримки за іншими програмами й не має активних заяв у "єВідновленні".
Скористатися ваучером можна буде протягом 5 років. Після придбання житла діятиме п’ятирічна заборона на його відчуження ‒ щоб гарантувати цільове використання коштів. Механізм виплат додатково уточнить Міністерство розвитку громад.
Як повідомлялося, в Україні запустили оновлену платформу "Прихисток. Робота" для внутрішньо переміщених осіб. Сервіс має допомогти переселенцям швидше знайти житло й роботу та легше інтегруватися у нових громадах.
Платформа пропонує вакансії від роботодавців з можливістю надання житла, програми перекваліфікації та перенавчання, а також інструмент пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Передбачено посилення співпраці держави й бізнесу, щоб розширювати кількість пропозицій і підтримувати ВПО.
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ВПО із ТОТ із УБД або інвалідністю - це хто? Людина-робот! Силовик!
Думаю, частина воїнів із окупованого Донбасу буде мізер. І то їм скажуть, що не вистачає довідки про втрачене житло, яке треба взяти на ТОТ, а обстежити його повинна укр.комісія, а поїхати туди фізично вже неможливо, тому акт обстеження виготовити неможливо, а отже, житло не вважається втраченим.
Вказані вимоги прописані лише під конкретно заточену категорію людей
Ото зараз пілскочить ціна на інвалідність і дрвідки впо. Охо хо. Зоч би країна крупами не подавилася.
Спека на ринку доків!
Це як в сина крупи, наших депутатів від стресу?