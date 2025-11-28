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Новини Виплати ВПО
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Кабмін запускає виплату по 2 мільйони на житло для двох категорій переселенців. Хто може отримати?

З 1 грудня ВПО зможуть отримати 2 млн грн на житло

З 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати через "Дію" заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн.

Ваучер дає можливість купити житло або інвестувати в його будівництво, а також може бути використаний як перший внесок чи для погашення іпотеки, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території", ‒ пояснила очільниця уряду.

Заявку може подати може подати внутрішньо переміщена особа, яка:

  • має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
  • має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;
  • має чинну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
  • не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (окрім житла з непогашеною іпотекою чи нерухомості в зоні бойових дій);
  • не отримувала житлової підтримки за іншими програмами й не має активних заяв у "єВідновленні".

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Скористатися ваучером можна буде протягом 5 років. Після придбання житла діятиме п’ятирічна заборона на його відчуження ‒ щоб гарантувати цільове використання коштів. Механізм виплат додатково уточнить Міністерство розвитку громад.

Як повідомлялося, в Україні запустили оновлену платформу "Прихисток. Робота" для внутрішньо переміщених осіб. Сервіс має допомогти переселенцям швидше знайти житло й роботу та легше інтегруватися у нових громадах.

Платформа пропонує вакансії від роботодавців з можливістю надання житла, програми перекваліфікації та перенавчання, а також інструмент пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Передбачено посилення співпраці держави й бізнесу, щоб розширювати кількість пропозицій і підтримувати ВПО.

Автор: 

допомога (1811) Свириденко Юлія (424) ВПО (74)
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Топ коментарі
+5
нормально, мусоркам і сбушнікам які повтікали - халявка прилетить. прості люди ..уй отримають.
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28.11.2025 15:00 Відповісти
+2
А як тоді 440 інвалідів з ВРУ отримають безкоштовно хати?

Ото зараз пілскочить ціна на інвалідність і дрвідки впо. Охо хо. Зоч би країна крупами не подавилася.
Спека на ринку доків!
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28.11.2025 15:46 Відповісти
+2
Ну дійсно, як суперово зроблено!
ВПО із ТОТ із УБД або інвалідністю - це хто? Людина-робот! Силовик!

Думаю, частина воїнів із окупованого Донбасу буде мізер. І то їм скажуть, що не вистачає довідки про втрачене житло, яке треба взяти на ТОТ, а обстежити його повинна укр.комісія, а поїхати туди фізично вже неможливо, тому акт обстеження виготовити неможливо, а отже, житло не вважається втраченим.
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28.11.2025 16:07 Відповісти
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нормально, мусоркам і сбушнікам які повтікали - халявка прилетить. прості люди ..уй отримають.
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28.11.2025 15:00 Відповісти
Ну дійсно, як суперово зроблено!
ВПО із ТОТ із УБД або інвалідністю - це хто? Людина-робот! Силовик!

Думаю, частина воїнів із окупованого Донбасу буде мізер. І то їм скажуть, що не вистачає довідки про втрачене житло, яке треба взяти на ТОТ, а обстежити його повинна укр.комісія, а поїхати туди фізично вже неможливо, тому акт обстеження виготовити неможливо, а отже, житло не вважається втраченим.
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28.11.2025 16:07 Відповісти
...дик, написано ж, що недвіжуха, яка залишилась на ТОТ, не враховується без різниці, чи знищена, чи існує.
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28.11.2025 18:51 Відповісти
Так, правильно. Бачу неточність свого формулювання.

Вказані вимоги прописані лише під конкретно заточену категорію людей
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28.11.2025 19:10 Відповісти
запустіть краще на ці гроші виробництво зброї!!! Це ж мільярди !!!!
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28.11.2025 15:11 Відповісти
А як тоді 440 інвалідів з ВРУ отримають безкоштовно хати?

Ото зараз пілскочить ціна на інвалідність і дрвідки впо. Охо хо. Зоч би країна крупами не подавилася.
Спека на ринку доків!
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28.11.2025 15:46 Відповісти
А що таке інвалідність інаслідк війни? Це як? Хтось пояснити може? Невже не можнанарисати по людськи.
Це як в сина крупи, наших депутатів від стресу?
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28.11.2025 15:43 Відповісти
Ініціатива хороша тільки на папері. Ці виплати мали б проходити під наглядом міжнародної комісії. А так... гроші отримають ті хто фронт бачили тільки на картинках; так само як з програмою іпотеки де грошей вистачило тільки на кілька відсотків від заявок, усім іншим відмовили, і з новин якраз відомо що отримали чиновники що поробили собі і робидачм справки нібито вони лікарі якісь, і з житлом у них проблем точно не було.
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28.11.2025 17:22 Відповісти
А для інвалідів соціалізму (більшість населення) - пільги передбачені?
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28.11.2025 22:16 Відповісти
Може бути, що відберуть пару-трійку своїх забудівників, й ваучер буде діяти тільки з їхньою нерухомістю. Це ж золоте дно для розпилів.
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29.11.2025 14:58 Відповісти

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