Збій на Чиказькій товарній біржі спричинив багатогодинні перебої на ринках акцій, ‒ Bloomberg

Торгівля ф’ючерсами та опціонами на Чиказькій товарній біржі (CME) була призупинена через збій у центрі обробки даних, що спричинило багатогодинні перебої на ринках акцій, валют, облігацій і сировини.

Поточний збій триває вже довше, ніж схожа багатогодинна зупинка у 2019 році, яка сталася через технічну помилку, і ще раз показує масштаб впливу CME Group та її електронної платформи Globex, повідомляє Bloomberg.

Через ризик втрати торгової сесії ситуація викликала значне роздратування учасників ринку.

"Це трохи схоже на політ у темряві. Коли ви торгуєте готівковими акціями, як ми, ф'ючерси США дають вам уявлення про те, куди рухається ринок до відкриття. Я можу лише уявити, наскільки складно це має бути для відділів деривативів", ‒ пояснив Томас Гелайн, керівник відділу продажів акцій у TP ICAP Europe у Парижі.

Щодня майже цілодобово на CME, одній із найбільших бірж деривативів у світі, обертаються мільйони контрактів, які відстежують S&P 500, Dow Jones Industrial Average та Nasdaq 100. Речник групи підтвердив, що причиною зупинки стали проблеми з охолодженням у дата-центрах, якими керує компанія CyrusOne зі штаб-квартирою в Далласі, водночас орієнтовного часу відновлення торгів не назвав.

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Через збій була зупинена торгівля ф’ючерсами на казначейські облігації США, тоді як європейські та британські ринки облігацій, що працюють на іншій біржі, проблем не зазнали. Також постраждала валютна платформа EBS, що ускладнило формування ринкових цін.

На тлі зникнення ліквідності та прозорого ціноутворення обсяги торгів перейшли на альтернативні робочі платформи.

"Трейдери переходитимуть на альтернативні інструменти ліквідності, де це можливо. Ми втратили одне з основних джерел ліквідності ринку. Це підвищує ризик загострення рухів, якщо відбудеться якась велика подія", ‒ зазначив Нік Твідейл, головний аналітик AT Global Markets у Сіднеї.

Більшість ринків США у четвер були закриті на День подяки й мають відновити роботу пізніше у форматі скороченого торгового дня. Для трейдерів ситуацію частково полегшує те, що в п’ятницю очікується небагато новин: у США не заплановано виходу економічної статистики, а представники Федеральної резервної системи також не мають публічних виступів напередодні періоду тиші перед грудневим рішенням.

Як повідомлялось, долар прямує до найбільшого тижневого падіння за останні чотири місяці, оскільки перед Днем подяки торгова активність помітно слабшає. Водночас інвестори вже оцінюють можливі тренди на наступний рік на тлі того, що США все більше відходять від курсу на зниження ставок.