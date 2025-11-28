Німеччина виступила проти повної заборони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння у ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує надіслати лист президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн із проханням переглянути правило, яке передбачає заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року.

Про це Мерц заявив після обговорень у коаліційному комітеті центристсько-правих/лівоцентристських сил, повідомляє Tagesspiegel.

За словами канцлера, він звернеться до Єврокомісії з пропозицією й надалі дозволяти після 2035 року транспорт із подвійними системами приводу ‒ тобто гібриди, що поєднують акумулятор і двигун внутрішнього згоряння, ‒ поряд із повністю електричними авто. Він підкреслив, що захист клімату має залишатися пріоритетом, однак досягати цілей слід технологічно нейтральними способами.

"Окрім гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі та електромобілів із так званими подовжувачами запасу ходу, також мають бути дозволені високоефективні двигуни внутрішнього згоряння", ‒ заявив Мерц на пресконференції.

Речниця парламентської групи СДПН із транспортної політики Ізабель Кадемарторі висловила розчарування такими намірами. Вона зазначила, що добре, що базовий курс на відмову від двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року зберігається, "але винятки, за які Німеччина зараз хоче виступати, мають дуже далекосяжні наслідки та певною мірою порушують дух регламенту ЄС".

ЄС фактично визначив, що з 2035 року нові автомобілі не повинні під час експлуатації викидати шкідливий для клімату CO2, що означало б припинення реєстрації нових машин із двигунами внутрішнього згоряння. Мета цієї політики ‒ скорочення викидів у транспортному секторі. Після тиску з боку промисловості та окремих держав-членів Європейська комісія оголосила про намір переглянути регламент щодо поступової відмови від таких двигунів. Очікується, що відповідну пропозицію Єврокомісія представить 10 грудня.

Як повідомлялося, уряд Німеччини має намір посилити правила призначення соціальної допомоги для безробітних "бюргергельд", яку, зокрема, отримують і біженці з України.