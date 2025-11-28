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Новини Європа та США
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Німеччина виступила проти повної заборони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння у ЄС

авто

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує надіслати лист президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн із проханням переглянути правило, яке передбачає заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року.

Про це Мерц заявив після обговорень у коаліційному комітеті центристсько-правих/лівоцентристських сил, повідомляє Tagesspiegel.

За словами канцлера, він звернеться до Єврокомісії з пропозицією й надалі дозволяти після 2035 року транспорт із подвійними системами приводу ‒ тобто гібриди, що поєднують акумулятор і двигун внутрішнього згоряння, ‒ поряд із повністю електричними авто. Він підкреслив, що захист клімату має залишатися пріоритетом, однак досягати цілей слід технологічно нейтральними способами.

"Окрім гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі та електромобілів із так званими подовжувачами запасу ходу, також мають бути дозволені високоефективні двигуни внутрішнього згоряння", ‒ заявив Мерц на пресконференції.

Речниця парламентської групи СДПН із транспортної політики Ізабель Кадемарторі висловила розчарування такими намірами. Вона зазначила, що добре, що базовий курс на відмову від двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року зберігається,  "але винятки, за які Німеччина зараз хоче виступати, мають дуже далекосяжні наслідки та певною мірою порушують дух регламенту ЄС".

ЄС фактично визначив, що з 2035 року нові автомобілі не повинні під час експлуатації викидати шкідливий для клімату CO2, що означало б припинення реєстрації нових машин із двигунами внутрішнього згоряння. Мета цієї політики ‒ скорочення викидів у транспортному секторі. Після тиску з боку промисловості та окремих держав-членів Європейська комісія оголосила про намір переглянути регламент щодо поступової відмови від таких двигунів. Очікується, що відповідну пропозицію Єврокомісія представить 10 грудня.

Як повідомлялося, уряд Німеччини має намір посилити правила призначення соціальної допомоги для безробітних "бюргергельд", яку, зокрема, отримують і біженці з України.

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авто (4448) Єврокомісія (1168) Мерц Фрідріх (7)
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Топ коментарі
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А хто це пропонував? Сі, путлер чи може Іран? Це ж відверта диверсія проти ЄС, як раніше закриття атомних станцій.
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28.11.2025 15:41 Відповісти
+1
Я не розумію цих всіх заборон. Чому не може ринок вирішувати? Хай покупці голосують гаманцем! Кому потрібне чисто міське авто, той обере електромобіль, бо реально дешевше його утримання. А кому їздити на великі відстані часто треба, той продовжить купувати дизельні моделі!
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28.11.2025 15:43 Відповісти
+1
Давайте ще наї Єаропа на коней пересяде. Ідіоти кончені. Ось тому я проти вступу України в ЄС. Там вже всі подуріли поголовно
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28.11.2025 15:44 Відповісти
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На ослів пересядуть
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28.11.2025 15:35 Відповісти
Нарешті дійшло.
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28.11.2025 15:36 Відповісти
А хто це пропонував? Сі, путлер чи може Іран? Це ж відверта диверсія проти ЄС, як раніше закриття атомних станцій.
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28.11.2025 15:41 Відповісти
Я не розумію цих всіх заборон. Чому не може ринок вирішувати? Хай покупці голосують гаманцем! Кому потрібне чисто міське авто, той обере електромобіль, бо реально дешевше його утримання. А кому їздити на великі відстані часто треба, той продовжить купувати дизельні моделі!
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28.11.2025 15:43 Відповісти
Давайте ще наї Єаропа на коней пересяде. Ідіоти кончені. Ось тому я проти вступу України в ЄС. Там вже всі подуріли поголовно
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28.11.2025 15:44 Відповісти
Десь зустрічав таку інформацію, що один супертанкер або контейнеровоз за рейс робить викидів вуглецю, як пів Європи вантажівок за рік.
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28.11.2025 20:27 Відповісти
деякі дебіли ше не награлися в зелений перехід. поставили під загроцю усю німецьку промисловість найдорожчими в Європі цінами на електрику, на радість дядюшкє ляо. по факту, половина цих зелених відморозків - це агенти кремляді та китайців, а інша - просто психічнохворі дебіли.
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28.11.2025 15:54 Відповісти
Нарахунок екології вже доказано що найбільше забруднює екологію той хто багато працює. Тому якщо зочете дійсно берегти екологію то скорочуйте робочі дні і робіть 4-х-3-х денний робочий тиждень. А також забороніть для початку перельоти літаками які найбільше забруднюють повітя і атмосферу
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28.11.2025 16:06 Відповісти
У цієї Урсули давно поїхав дах.
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28.11.2025 16:38 Відповісти
Це не Урсула, а Мерц запропонував.
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28.11.2025 20:29 Відповісти

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