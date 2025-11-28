Український ринок праці демонструє суттєве скорочення: яких вакансії поменшало?

У 2025 році низка професій на українському ринку праці показує помітне зменшення кількості вакансій порівняно з 2021 роком.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням дослідження "OLX Робота".

Згідно з дослідженням, найбільше просіли оголошення у сфері клінінгу та домашнього персоналу в категорії "Інше". До цього напряму належать коменданти, адміністратори хостелів і готелів, прибиральники, помічники по господарству, майстри з комплексної мийки, санітарки та інші подібні спеціальності. Кількість вакансій тут впала на 95% ‒ з 3 797 у 2021 році до 198 у 2025.

Суттєве скорочення зафіксоване й у готельно-ресторанній сфері та туризмі в категорії "Інше" ‒ майже на 91%: із 3 265 вакансій у 2021 році до 301 у 2025. Серед таких пропозицій ‒ піцайоло, кальянщики, мангальщики, різноробочі, вантажники, водії-кур’єри тощо.

У сегменті вакансій для таксистів у 2021 році було 2 772 пропозиції, а у 2025 ‒ 275, тобто падіння становить 90%. Для менеджерів у готельно-ресторанному бізнесі кількість оголошень зменшилася зі 149 до 16 (-89%), зазначається в аналітиці.

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Також повідомляється, що у роздрібній торгівлі вакансій для супервайзерів стало менше з 32 до 8 (-75%). У харчовому виробництві попит на кондитерів знизився з 302 вакансій у 2021 році до 93 у 2025 (-69%).

У бухгалтерській сфері кількість пропозицій для бухгалтерів скоротилася з 1 083 у 2021 році до 415 у 2025 (-62%). У логістиці вакансій для далекобійників поменшало з 363 до 165 (-54%).

Пропозицій для товарознавців стало менше з 68 до 32 (-53%). Вакансій для менеджерів з продажу теж поменшало ‒ їхня кількість знизилася з 2 465 до 1 271 (-48%).

Серед робітничих спеціальностей вакансії для зварювальників скоротилися з 270 до 142 (-47%). У діловому адмініструванні попит на секретарів зменшився зі 64 до 38 (-41%).

Як повідомлялося, водії сервісів таксі, ймовірно, почнуть сплачувати податки вже з 2026 року. Законопроєкт №14025 передбачає, що цифрові платформи стануть податковими агентами: саме вони мають утримувати податки з доходів водіїв і передавати відповідні дані до податкової. Документ поширюється не тільки на маркетплейси, а на всі посередницькі онлайн-платформи.