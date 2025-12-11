Кабмін продовжив можливість витратити "тисячу Зеленського", оформлену через "Укрпошту"

Кабінет Міністрів продовжив терміни використання допомоги 1 000 грн у межах програми "Зимова підтримка".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

У міністерстві пояснили, що тепер отримувачі пенсій і соціальних виплат через "Укрпошту", для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року – тепер термін однаковий для обох категорій.

Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно, нагадали у Мінсоцполітики.

У міністерстві додали, що станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із яких більшість – майже 13 млн – онлайн. Ще 1,2 млн людей оформили допомогу самостійно через "Укрпошту". Окрім того, майже 2 млн громадян отримають допомогу автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через "Укрпошту".

За останніми даними, виплати вже профінансували для понад 11,9 млн українців, які вже витратили 3,4 млрд грн отриманих коштів – переважно на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність.

Як повідомлялося, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців. Таким чином, кількість заяв вже на 5 мільйонів перевищила заплановану.

У Мінсоцполітики раніше підтвердили, що кошти на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.