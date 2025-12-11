Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін продовжив можливість витратити "тисячу Зеленського", оформлену через "Укрпошту"

Кабінет Міністрів продовжив терміни використання допомоги 1 000 грн у межах програми "Зимова підтримка".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

У міністерстві пояснили, що тепер отримувачі пенсій і соціальних виплат через "Укрпошту", для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року – тепер термін однаковий для обох категорій.

Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно, нагадали у Мінсоцполітики.

У міністерстві додали, що станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із яких більшість – майже 13 млн – онлайн. Ще 1,2 млн людей оформили допомогу самостійно через "Укрпошту". Окрім того, майже 2 млн громадян отримають допомогу автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через "Укрпошту".

За останніми даними, виплати вже профінансували для понад 11,9 млн українців, які вже витратили 3,4 млрд грн отриманих коштів – переважно на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність.

Як повідомлялося, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців. Таким чином, кількість заяв вже на 5 мільйонів перевищила заплановану.

У Мінсоцполітики раніше підтвердили, що кошти на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги. 

16 млн ідіотів.Ця країна без майбутнього!
11.12.2025 09:53 Відповісти
Дурять народ, яка тисяча зєльонскава? Це гроші західних кридиторів. Ваву піарять за борги наступних поколінь
11.12.2025 09:53 Відповісти
Ці гуппі за цю тисячу і галочку за вову на виборах поставлять.Я чомусь ніколи не думав,що народ України настільки дурний.
11.12.2025 09:56 Відповісти
Мене аж вивертає коли це називають "тисяча зєлєнскава"..
11.12.2025 09:55 Відповісти
11.12.2025 09:59 Відповісти
11.12.2025 12:37 Відповісти
"Україна наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 71,7 мільярда євро і буде змушена почати скорочувати державні витрати з квітня"

"Кабінет Міністрів продовжив терміни використання допомоги 1 000 грн... на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн"

трускавецкая школа экономики
11.12.2025 10:39 Відповісти
То це євро не вистачає. А гривень то якраз вистачає. Бо євро в Брюсселі друкуються, а гривні - в Києві.
11.12.2025 11:03 Відповісти

