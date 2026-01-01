Статки найбагатших людей світу за 2025 рік зросли на $2 трлн: переможці та невдахи року

П’ятсот найбагатших людей планети у 2025 році наростили свої статки на безпрецедентні $2,2 трлн, оскільки стрімке зростання ринків - від акцій і криптовалют до дорогоцінних металів - суттєво підвищило вартість їхніх активів.

У результаті їхнє загальне багатство сягнуло $11,9 трлн, повідомляє Bloomberg з посиланням на індекс Bloomberg Billionaires.

Найпотужніший приріст забезпечила технологічна індустрія: ажіотаж навколо штучного інтелекту підтримував високий попит на американські акції провідних IT-корпорацій. Близько чверті всього зростання індексу забезпечили лише вісім мільярдерів, серед яких Ларрі Еллісон (Oracle), Ілон Маск (Tesla), Ларрі Пейдж (Alphabet) та Джефф Безос (Amazon). Для порівняння, минулого року ці ж самі вісім осіб забезпечили 43% приросту багатства.

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На початку року головною фігурою рейтингу був Маск, який уперше активно вступив у політичну діяльність, інвестувавши майже $300 млн у передвиборчу кампанію Трампа та провівши значну частину 2025-го у Вашингтоні, координуючи урядові програми зі скорочення витрат.

Однак наприкінці року лідерство перейшло до Еллісона. На тлі різкого підйому вартості акцій Oracle, що активно вкладала кошти в інфраструктуру для AI, він у вересні на певний час обійшов Маска й очолив список найбагатших людей світу. Попри те, що після піку акції Oracle просіли приблизно на 40%, Еллісон утримував увагу завдяки участі компанії його сина Девіда в заявці Paramount Skydance на купівлю Warner Bros. Discovery, а також планам Oracle щодо грандіозного AI-проєкту Stargate вартістю $500 млрд.

Приріст статків фіксувався не лише у США: індекс S&P 500 виріс на 17%, тоді як FTSE 100 (+22%) і гонконгський Hang Seng (+29%) показали ще сильнішу динаміку. Дорогоцінні метали пережили один із найуспішніших періодів за десятиліття, а стратегічно важливі мідь і рідкоземельні елементи принесли додаткові мільярди таким власникам, як австралійська мільярдерка Джина Райнхарт і чилійська родина Луксіків.

До жовтня криптовалюти також обганяли акції: біткоїн оновив історичні максимуми після перемоги Трампа та зростав завдяки прихильній позиції нової адміністрації. Однак різке падіння крипторинку на початку жовтня суттєво зменшило статки таких мільярдерів, як брати Вінклвосси, Чанпен Чжао та Майкл Сейлор.

Переможці року:

Ларрі Еллісон (Oracle) – $249,8 млрд, приріст $57,7 млрд;

Ілон Маск (Tesla, SpaceX) – $622,7 млрд, приріст $190,3 млрд;

Джина Райнхарт (Австралія, гірничодобувна промисловість) – $37,7 млрд, приріст $12,6 млрд;

Дональд Трамп і родина – $6,8 млрд, приріст $282 млн.

Невдахи року:

Мануель Вільяр (Філіппіни, девелопмент) – $10 млрд, втрата $12,6 млрд;

Боб Пендер і Майк Сейбел (Venture Global, США) – по $7 млрд, втрата по $17,7 млрд;

Майкл Сейлор (MicroStrategy) – $3,8 млрд, втрата $2,6 млрд;

Ван Сін (Meituan, Китай) – $7,9 млрд, втрата $3,5 млрд.

Загалом 2025 рік став рекордним для мільярдерів за зростанням багатства, хоча його й супроводжували різкі ринкові коливання, що визначили як нових лідерів, так і тих, хто зазнав суттєвих втрат.

Як повідомлялося, статки Ілона Маска встановили новий історичний рекорд, сягнувши позначки у $749 мільярдів. Різкий стрибок оцінки статків зумовлений не лише прибутками бізнесмена, а й юридичною перемогою та зміною методики підрахунку виданням. Верховний суд штату Делавер скасував рішення нижчої інстанції щодо компенсаційного пакета Маска від Tesla у вигляді опціонів на акції 2018 року.