УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12257 відвідувачів онлайн
Новини Департамент Ілона Маска
3 370 36

Статки Маска сягнули рекордних 749 мільярдів, - Forbes

Статки Ілона Маска перевищили $700 мільярдів

Статки Ілона Маска встановили новий історичний рекорд, сягнувши позначки у 749 мільярдів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Різкий стрибок оцінки статків зумовлений не лише прибутками бізнесмена, а й юридичною перемогою та зміною методики підрахунку виданням. Верховний суд штату Делавер скасував рішення нижчої інстанції щодо компенсаційного пакета Маска від Tesla у вигляді опціонів на акції 2018 року.

"Після вердикту суду Forbes зняв дисконт із вартості опціонів, що додало до оцінки стану Маска майже 70 мільярдів доларів", — зазначає видання.

Читайте: Tesla повертається у топ-7 найдорожчих компаній світу: акції оновили максимум вперше за рік

Основні активи та приріст капіталу

  • 12% частка в Tesla;

  • Акції SpaceX, які зростають завдяки державним контрактам та розвитку мережі Starlink;

  • Опціони на акції Tesla 2018 року, оцінені зараз у 139 мільярдів доларів.

Також читайте: Ілон Маск став першою людиною в історії зі статками в $600 мільярдів, ‒ Forbes

Хронологія зростання статків Маска

  • Грудень 2024 — перші 400 мільярдів доларів;

  • Жовтень 2025 — капітал перевищив 500 мільярдів;

  • Грудень 2025 (початок) — вперше зафіксовано 600 мільярдів;

  • 21 грудня 2025 — рекордний рівень у 749 мільярдів доларів.

Завдяки цим факторам Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили позначку у 700 мільярдів доларів.

Раніше ми писали, що соцмережа "Х" Ілона Маска заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії. Також Ілон Маск припустив, що віцепрезидент Венс стане наступним президентом США.

Читайте також: Сікорський - Маску після заклику ліквідувати ЄС: Лети на Марс

Автор: 

гроші (1046) доходи (767) Tesla (388) Маск Ілон (747) SpaceX (297)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Цікава статистика,у мене із Маском на двох 749 лярдів доларів і 847 гривень.
показати весь коментар
21.12.2025 22:25 Відповісти
+16
Навіть якщо Маск коштуватиме всі гроші світу , він однаково залишиться - лайном .
Людина робить гроші , але гроші - не роблять людину .
показати весь коментар
21.12.2025 22:57 Відповісти
+13
Якось непомітно нанівець зійшов конфлікт Трампа з Маском - Маск передумав творити власну партію , натомість почав фантастично багатіти ... совпадєніє ?
показати весь коментар
21.12.2025 22:26 Відповісти

Завантаження...

 
 