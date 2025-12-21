Статки Маска сягнули рекордних 749 мільярдів, - Forbes
Статки Ілона Маска встановили новий історичний рекорд, сягнувши позначки у 749 мільярдів доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.
Різкий стрибок оцінки статків зумовлений не лише прибутками бізнесмена, а й юридичною перемогою та зміною методики підрахунку виданням. Верховний суд штату Делавер скасував рішення нижчої інстанції щодо компенсаційного пакета Маска від Tesla у вигляді опціонів на акції 2018 року.
"Після вердикту суду Forbes зняв дисконт із вартості опціонів, що додало до оцінки стану Маска майже 70 мільярдів доларів", — зазначає видання.
Основні активи та приріст капіталу
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12% частка в Tesla;
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Акції SpaceX, які зростають завдяки державним контрактам та розвитку мережі Starlink;
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Опціони на акції Tesla 2018 року, оцінені зараз у 139 мільярдів доларів.
Хронологія зростання статків Маска
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Грудень 2024 — перші 400 мільярдів доларів;
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Жовтень 2025 — капітал перевищив 500 мільярдів;
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Грудень 2025 (початок) — вперше зафіксовано 600 мільярдів;
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21 грудня 2025 — рекордний рівень у 749 мільярдів доларів.
Завдяки цим факторам Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили позначку у 700 мільярдів доларів.
Раніше ми писали, що соцмережа "Х" Ілона Маска заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії. Також Ілон Маск припустив, що віцепрезидент Венс стане наступним президентом США.
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