Статки Маска сягнули рекордних 749 мільярдів, - Forbes

Статки Ілона Маска встановили новий історичний рекорд, сягнувши позначки у 749 мільярдів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.

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Різкий стрибок оцінки статків зумовлений не лише прибутками бізнесмена, а й юридичною перемогою та зміною методики підрахунку виданням. Верховний суд штату Делавер скасував рішення нижчої інстанції щодо компенсаційного пакета Маска від Tesla у вигляді опціонів на акції 2018 року.

"Після вердикту суду Forbes зняв дисконт із вартості опціонів, що додало до оцінки стану Маска майже 70 мільярдів доларів", — зазначає видання.

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Основні активи та приріст капіталу

12% частка в Tesla;

Акції SpaceX, які зростають завдяки державним контрактам та розвитку мережі Starlink;

Опціони на акції Tesla 2018 року, оцінені зараз у 139 мільярдів доларів.

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Хронологія зростання статків Маска

Грудень 2024 — перші 400 мільярдів доларів;

Жовтень 2025 — капітал перевищив 500 мільярдів;

Грудень 2025 (початок) — вперше зафіксовано 600 мільярдів;

21 грудня 2025 — рекордний рівень у 749 мільярдів доларів.

Завдяки цим факторам Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили позначку у 700 мільярдів доларів.

Раніше ми писали, що соцмережа "Х" Ілона Маска заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії. Також Ілон Маск припустив, що віцепрезидент Венс стане наступним президентом США.

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