Сікорський - Маску після заклику ліквідувати ЄС: Лети на Марс

Глава польського МЗС Радослав Сікорський різко відповів на заклик Ілона Маска "скасувати" Євросоюз, запропонувавши мільярдеру вирушити на Марс, якщо той прагне таких радикальних змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментар Сікорського у соцмережі.

Що відповів Сікорський?

"Лети на Марс. Там немає цензури нацистських привітань", - написав Сікорський під дописом Маска.

Міністр закордонних справ Польщі також наголосив, що ідею Маска щодо "ліквідації" Євросоюзу підтримав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Якщо хтось ще сумнівається, кому служать усі ці антиєвропейські розмови про суверенітет. Тим, хто хоче нажитися на сіянні ненависті, і тим, хто хоче завоювати Європу", - додав Сікорський.

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