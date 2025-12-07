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Новини Сікорський про Росію
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Сікорський - Маску після заклику ліквідувати ЄС: Лети на Марс

сікорський відповів Маску

Глава польського МЗС Радослав Сікорський різко відповів на заклик Ілона Маска "скасувати" Євросоюз, запропонувавши мільярдеру вирушити на Марс, якщо той прагне таких радикальних змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментар Сікорського у соцмережі.

Що відповів Сікорський?

"Лети на Марс. Там немає цензури нацистських привітань", - написав Сікорський під дописом Маска.

Міністр закордонних справ Польщі також наголосив, що ідею Маска щодо "ліквідації" Євросоюзу підтримав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Якщо хтось ще сумнівається, кому служать усі ці антиєвропейські розмови про суверенітет. Тим, хто хоче нажитися на сіянні ненависті, і тим, хто хоче завоювати Європу", - додав Сікорський.

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сікорський відповів Маску

Автор: 

Сікорський Радослав (387) Маск Ілон (745)
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Топ коментарі
+34
Та ні, просто треба змінити правила одноголосного приннятя рішенняна приннятя рішення більшостю, 1/3 голосів і все запрацює.
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07.12.2025 09:09 Відповісти
+30
це крутіше, ніж просто послати *****.
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07.12.2025 09:04 Відповісти
+17
Чи не єдиний притомний політик у ******** Польщі; респект пану Сікорському!
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07.12.2025 09:09 Відповісти

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