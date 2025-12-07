Сикорский - Маску после призыва ликвидировать ЕС: Лети на Марс

Глава польского МИД Радослав Сикорский резко ответил на призыв Илона Маска "отменить" Евросоюз, предложив миллиардеру отправиться на Марс, если тот стремится к таким радикальным изменениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий Сикорского в соцсети.

Что ответил Сикорский?

"Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий", - написал Сикорский под постом Маска.

Министр иностранных дел Польши также подчеркнул, что идею Маска о "ликвидации" Евросоюза поддержал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если кто-то еще сомневается, кому служат все эти антиевропейские разговоры о суверенитете. Тем, кто хочет нажиться на сеянии ненависти, и тем, кто хочет завоевать Европу", - добавил Сикорский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США расформировали Департамент эффективности правительства, созданный Илоном Маском