Сикорский - Маску после призыва ликвидировать ЕС: Лети на Марс
Глава польского МИД Радослав Сикорский резко ответил на призыв Илона Маска "отменить" Евросоюз, предложив миллиардеру отправиться на Марс, если тот стремится к таким радикальным изменениям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылке на комментарий Сикорского в соцсети.
Что ответил Сикорский?
"Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий", - написал Сикорский под постом Маска.
Министр иностранных дел Польши также подчеркнул, что идею Маска о "ликвидации" Евросоюза поддержал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если кто-то еще сомневается, кому служат все эти антиевропейские разговоры о суверенитете. Тем, кто хочет нажиться на сеянии ненависти, и тем, кто хочет завоевать Европу", - добавил Сикорский.
АТОшник Сергей Кочергин
Пока в приватбанке сидят москвичи война не закончится...
07.12.2025 08:10
Наркот та 3,14дорас.