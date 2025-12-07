РУС
Новости Сикорский о России
1 587 19

Сикорский - Маску после призыва ликвидировать ЕС: Лети на Марс

Сикорский ответил Маску

Глава польского МИД Радослав Сикорский резко ответил на призыв Илона Маска "отменить" Евросоюз, предложив миллиардеру отправиться на Марс, если тот стремится к таким радикальным изменениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий Сикорского в соцсети.

Что ответил Сикорский?

"Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий", - написал Сикорский под постом Маска.

Министр иностранных дел Польши также подчеркнул, что идею Маска о "ликвидации" Евросоюза поддержал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если кто-то еще сомневается, кому служат все эти антиевропейские разговоры о суверенитете. Тем, кто хочет нажиться на сеянии ненависти, и тем, кто хочет завоевать Европу", - добавил Сикорский.

Автор: 

Сикорский Радослав (512) Маск Илон (264)
Топ комментарии
+7
Та ні, просто треба змінити правила одноголосного приннятя рішенняна приннятя рішення більшостю, 1/3 голосів і все запрацює.
07.12.2025 09:09 Ответить
07.12.2025 09:09 Ответить
+5
це крутіше, ніж просто послати *****.
07.12.2025 09:04 Ответить
07.12.2025 09:04 Ответить
+5
Чи не єдиний притомний політик у ******** Польщі; респект пану Сікорському!
07.12.2025 09:09 Ответить
07.12.2025 09:09 Ответить
ЕС треба перетворювати на СШЕ. Сполучені Штати Европи. Лише тоді є шанс на те що Европа виживе.
07.12.2025 09:03 Ответить
07.12.2025 09:03 Ответить
Та ні, просто треба змінити правила одноголосного приннятя рішенняна приннятя рішення більшостю, 1/3 голосів і все запрацює.
07.12.2025 09:09 Ответить
07.12.2025 09:09 Ответить
"Відкрив Америку...". Про "Сполучені Штати Європи" мову ще в середині 19 ст. , вели...
07.12.2025 09:22 Ответить
07.12.2025 09:22 Ответить
А чим скінчилося? Не зрослося тоді?
07.12.2025 09:24 Ответить
07.12.2025 09:24 Ответить
це крутіше, ніж просто послати *****.
07.12.2025 09:04 Ответить
07.12.2025 09:04 Ответить
Предсьавить даже не могу сколько рлссияне купят тесл если им разрешить ограбить и убить всех европейце, ну кроме евреев потому что они не европейцы...
07.12.2025 09:04 Ответить
07.12.2025 09:04 Ответить
Щось знайоме відчуваю. Про правління Приватбанку маєте що сказати?
07.12.2025 09:08 Ответить
07.12.2025 09:08 Ответить
Чемодан вокзал казань!
07.12.2025 09:10 Ответить
07.12.2025 09:10 Ответить
Та я вже знайшов.

АТОшник Сергей Кочергин

Пока в приватбанке сидят москвичи война не закончится...

07.12.2025 08:10
07.12.2025 09:12 Ответить
07.12.2025 09:12 Ответить
Не будет шаурмы с кальянами, не будет и шахедов с джихадами... ****** по грозному, казани и махачкале отправьте чертей обратно в ад!
07.12.2025 09:23 Ответить
07.12.2025 09:23 Ответить
Возвращийся каракай на историческую родину, а то скормим тебя свиньям...
07.12.2025 09:12 Ответить
07.12.2025 09:12 Ответить
Потужні балачки
07.12.2025 09:06 Ответить
07.12.2025 09:06 Ответить
Лити на Марс,
Наркот та 3,14дорас.
07.12.2025 09:07 Ответить
07.12.2025 09:07 Ответить
Маск любитель жінок, в тому числі чужих. А ось син став донькою.

07.12.2025 09:35 Ответить
07.12.2025 09:35 Ответить
Чи не єдиний притомний політик у ******** Польщі; респект пану Сікорському!
07.12.2025 09:09 Ответить
07.12.2025 09:09 Ответить
До чого це? - завтра цей притомний скаже як його Волинь болить
07.12.2025 09:19 Ответить
07.12.2025 09:19 Ответить
А ведмедіву взагалі треба летіти на планету Гориляка! (Планета гориляка - полєзньіх іскопаємих нєт, водьі нєт, растітєльності нєт. Населена алкашамі))
07.12.2025 09:13 Ответить
07.12.2025 09:13 Ответить
Лети, лети мій дельтоплан.
07.12.2025 09:22 Ответить
07.12.2025 09:22 Ответить
В пекло потрібно летіти нацисту і апартеїдчику.
07.12.2025 09:32 Ответить
07.12.2025 09:32 Ответить
маск лети в свою рашию ...
07.12.2025 09:34 Ответить
07.12.2025 09:34 Ответить
 
 