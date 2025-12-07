Соцмережа "Х" заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії

Європейська Комісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соціальній мережі "X" (колишній Twitter), яка належить Ілону Маску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії "X", інформує Politico.

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Блокування відбулося після того, як ЄК ухвалила рішення про накладення на платформу штрафу у розмірі 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо прозорості.

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Причини блокування облікового запису ЄК

Представник компанії "X" Нікіта Бієр повідомив, що рекламний акаунт Єврокомісії "припинено" через нібито спробу штучно збільшити охоплення публікації, присвяченої накладеному на платформу штрафу.

За словами Бієра, ЄК скористалася інструментом Ad Composer та "запостила лінк, який оманливо створює у користувачів враження, що це відео, та штучно збільшити охоплення".

""X" вважає, що усі повинні мати рівноправний голос на нашій платформі. Але схоже, що ви вважаєте, що до вашого власного акаунту правила не мають застосовуватись", — заявив представник "X".

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Реакція на заяву Ілона Маска

Після цього інциденту Ілон Маск закликав ліквідувати Європейський Союз. На його слова відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, порадивши мільярдеру вирушити на Марс.

Американський підприємець Ілон Маск досяг рекордного рівня власного капіталу в $500 млрд. Це стало можливим завдяки стрімкому зростанню акцій компанії Tesla, часткою якої володіє Маск.

Він також є засновником і власником космічної компанії SpaceX, що також впливає на його статки. Акції Tesla піднялися на фондовому ринку після позитивних фінансових результатів компанії. За даними Forbes, Маск обійшов інших найбагатших людей світу і став першим, хто перевищив позначку у пів трильйона доларів.

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