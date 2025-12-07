Соцсеть "Х" заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии
Европейская Комиссия потеряла доступ к своей рекламной учетной записи в социальной сети "X" (бывший Twitter), которая принадлежит Илону Маску.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании "X", информирует Politico.
Блокировка произошла после того, как ЕК приняла решение о наложении на платформу штрафа в размере 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС по прозрачности.
Причины блокировки учетной записи ЕК
Представитель компании "X" Никита Биер сообщил, что рекламный аккаунт Еврокомиссии "приостановлен" из-за якобы попытки искусственно увеличить охват публикации, посвященной наложенному на платформу штрафу.
По словам Биера, ЕК воспользовалась инструментом Ad Composer и "запостила ссылку, которая обманчиво создает у пользователей впечатление, что это видео, и искусственно увеличила охват".
""X" считает, что все должны иметь равноправный голос на нашей платформе. Но похоже, что вы считаете, что к вашему собственному аккаунту правила не должны применяться", — заявил представитель "X".
Реакция на заявление Илона Маска
После этого инцидента Илон Маск призвал ликвидировать Европейский Союз. На его слова отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, посоветовав миллиардеру отправиться на Марс.
- Американский предприниматель Илон Маск достиг рекордного уровня собственного капитала в $500 млрд. Это стало возможным благодаря стремительному росту акций компании Tesla, долей которой владеет Маск.
- Он также является основателем и владельцем космической компании SpaceX, что также влияет на его состояние. Акции Tesla поднялись на фондовом рынке после положительных финансовых результатов компании. По данным Forbes, Маск обошел других самых богатых людей мира и стал первым, кто превысил отметку в полтриллиона долларов.
А взагалі цікаво виходить... чомусь всі розумововідсталі гонять на європу, а не на маска...при тому, що європа їм гроші дає і у себе захист дала, а маск так само як і європу принижує.
Що у людей в голові?!?!!
Ти їх в сраку поцілуй за те шо вони на цій війні заробляють і наші біженці їм піднімають економіку
это про зеленое кодло?
помощь за денюжку помощью не является
непогано !
чи не так ?
.
А зараз Трамп зробив недосяжними для студентів тієї ж Індії ціну на такі візи ...
А Китай, крадучи технології котрі США роздали разом з виробництвом за дешеву робочу силу переганяє вже США...
аргумент- Кажуть Всенс не завербований хйлом А глянути хто за спиною Венса стоїть, яка ідеологія- слабо?
Vance часто охарактеризований як «націонал-консерватор», «популіст правого спрямування», спадкоємець «палеоконсервативних» ідей.
У зовнішній політиці - він належить до крила республіканців, яке має ізоляціоністські або «реалістичні» настрої: проти надмірного втручання за кордоном, проти тривалих військових місій, стриманий щодо допомоги союзникам, скептичний до багатьох міжнародних зобовʼязань.
Він - один із тих, хто просуває нову праву течію всередині Республіканської партії: з акцентом на традиційні цінності, критику глобалізму, підтримку «постліберальних» ідей, що часто асоціюються з правим і навіть радикальним крилом.
Vance має значний вплив і є помітною фігурою для молодих правих консерваторів: деякі однодумці представляють його як потенційного «наставника» для нового покоління в партії.
Отже: так - Vance є одним із провідних представників правого, ізоляціоністського крила в GOP, і справді має сильний вплив на частину молодих консерваторів.
Да и что с того, что заблокировал. В конечном итоге будет тоже самое, что и с Тесла - европейцы перестанут покупать. Не ЕС, как структура, она никогда их и не покупала, а обычные граждане ЕС.
Так держать.