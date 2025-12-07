Соцсеть "Х" заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии

Европейская Комиссия потеряла доступ к своей рекламной учетной записи в социальной сети "X" (бывший Twitter), которая принадлежит Илону Маску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании "X", информирует Politico.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Блокировка произошла после того, как ЕК приняла решение о наложении на платформу штрафа в размере 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС по прозрачности.

Читайте: Илон Маск предположил, что вице-президент Вэнс станет следующим президентом США

Причины блокировки учетной записи ЕК

Представитель компании "X" Никита Биер сообщил, что рекламный аккаунт Еврокомиссии "приостановлен" из-за якобы попытки искусственно увеличить охват публикации, посвященной наложенному на платформу штрафу.

По словам Биера, ЕК воспользовалась инструментом Ad Composer и "запостила ссылку, которая обманчиво создает у пользователей впечатление, что это видео, и искусственно увеличила охват".

""X" считает, что все должны иметь равноправный голос на нашей платформе. Но похоже, что вы считаете, что к вашему собственному аккаунту правила не должны применяться", — заявил представитель "X".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Илон Маск может получить рекордное вознаграждение на посту руководителя Tesla: Акционеры одобрили пакет на $1 триллион

Реакция на заявление Илона Маска

После этого инцидента Илон Маск призвал ликвидировать Европейский Союз. На его слова отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, посоветовав миллиардеру отправиться на Марс.

Американский предприниматель Илон Маск достиг рекордного уровня собственного капитала в $500 млрд. Это стало возможным благодаря стремительному росту акций компании Tesla, долей которой владеет Маск.

Он также является основателем и владельцем космической компании SpaceX, что также влияет на его состояние. Акции Tesla поднялись на фондовом рынке после положительных финансовых результатов компании. По данным Forbes, Маск обошел других самых богатых людей мира и стал первым, кто превысил отметку в полтриллиона долларов.

Читайте также: SpaceX Маска ускорит подготовку программы высадки на Луну после критики NASA, – Bloomberg