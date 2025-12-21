Состояние Маска достигло рекордных 749 миллиардов, - Forbes

Состояние Илона Маска установило новый исторический рекорд, достигнув отметки в 749 миллиардов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

Резкий скачок оценки состояния обусловлен не только доходами бизнесмена, но и юридической победой и изменением методики подсчета изданием. Верховный суд штата Делавэр отменил решение нижестоящей инстанции о компенсационном пакете Маска от Tesla в виде опционов на акции 2018 года.

"После вердикта суда Forbes снял дисконт со стоимости опционов, что добавило к оценке состояния Маска почти 70 миллиардов долларов", — отмечает издание.

Основные активы и прирост капитала

12% доля в Tesla;

Акции SpaceX, которые растут благодаря государственным контрактам и развитию сети Starlink;

Опционы на акции Tesla 2018 года, оцененные сейчас в 139 миллиардов долларов.

Хронология роста состояния Маска

Декабрь 2024 - первые 400 миллиардов долларов;

Октябрь 2025 - капитал превысил 500 миллиардов;

Декабрь 2025 (начало) - впервые зафиксировано 600 миллиардов;

21 декабря 2025 года - рекордный уровень в 749 миллиардов долларов.

Благодаря этим факторам Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов.

