Состояние Маска достигло рекордных 749 миллиардов, - Forbes

Состояние Илона Маска превысило $700 миллиардов

Состояние Илона Маска установило новый исторический рекорд, достигнув отметки в 749 миллиардов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

Резкий скачок оценки состояния обусловлен не только доходами бизнесмена, но и юридической победой и изменением методики подсчета изданием. Верховный суд штата Делавэр отменил решение нижестоящей инстанции о компенсационном пакете Маска от Tesla в виде опционов на акции 2018 года.

"После вердикта суда Forbes снял дисконт со стоимости опционов, что добавило к оценке состояния Маска почти 70 миллиардов долларов", — отмечает издание.

Основные активы и прирост капитала

  • 12% доля в Tesla;

  • Акции SpaceX, которые растут благодаря государственным контрактам и развитию сети Starlink;

  • Опционы на акции Tesla 2018 года, оцененные сейчас в 139 миллиардов долларов.

Хронология роста состояния Маска

  • Декабрь 2024 - первые 400 миллиардов долларов;

  • Октябрь 2025 - капитал превысил 500 миллиардов;

  • Декабрь 2025 (начало) - впервые зафиксировано 600 миллиардов;

  • 21 декабря 2025 года - рекордный уровень в 749 миллиардов долларов.

Благодаря этим факторам Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что соцсеть "Х" Илона Маска заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии. Также Илон Маск предположил, что вице-президент Венс станет следующим президентом США.

