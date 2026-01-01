З 1 січня в Україні змінюють розміри допомоги по безробіттю: хто отримає виплати

З нового року в Україні змінюються розміри допомоги по безробіттю. Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ухвалило рішення про підвищення мінімальних та максимальних виплат.

Про це пише Судово-юридична газета.

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року ‒ ця інформація є актуальною напередодні нового року і стосується сотень тисяч громадян.

Мінімальна допомога по безробіттю зросте до 3 900 грн

Із початку 2026 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю становитиме 3 900 гривень. Для порівняння, у 2025 році ця сума складала 3 600 грн.

Мінімальну виплату отримуватимуть такі категорії застрахованих осіб:

громадяни, які не мають 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного;

особи, які працювали не менше 7 місяців, але були зайняті на неповний робочий день або тиждень, не мають достатніх даних для розрахунку середньої заробітної плати на момент призначення допомоги;

внутрішньо переміщені особи та громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають документів, що підтверджують страховий стаж.

Для окремих категорій ‒ 1 650 грн

Правління Фонду також визначило перелік громадян, для яких розмір матеріального забезпечення на випадок безробіття у 2026 році становитиме 1 650 гривень, тоді як раніше ця сума дорівнювала 1 500 грн.

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Підвищений мінімум передбачено для молоді без страхового стажу, яка реєструється як безробітна та потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце, а також для осіб, звільнених з роботи з підстав, визначених законодавством, зокрема за порушення трудової дисципліни, прогул або втрату довіри.

Максимальна допомога теж зростає

Зміни торкнулися і верхньої межі виплат. Максимальний розмір допомоги по безробіттю у 2026 році становитиме 8 647 гривень, тоді як раніше він обмежувався 8 000 грн.

Як повідомлялося, в 2026 році 56% українських роботодавців планують підвищити зарплати в середньому на 10–20%. Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк під час презентації результатів третього національного дослідження ринку праці 2025 року та прогнозів на 2026 рік.

Жовтяк зазначила, що якщо торік підвищення зарплат на 2025 рік планували 35% роботодавців, то фактично вони підвищили її у 45% випадків. За її словами, нині в країні спостерігається тенденція до зростання заробітних плат, оскільки зарплата залишається одним із ключових інструментів конкуренції роботодавців за працівників у умовах стійкого кадрового дефіциту.