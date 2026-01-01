Податкова запланувала понад 4 тисячі перевірок бізнесу на 2026 рік: кому і коли очікувати на візит?. ІНФОГРАФІКА

4 558 перевірок запланувала Державна податкова служба цьогоріч ‒ на 5% менше, ніж торік. Пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. Найменше візитів очікується на початку року ‒ лише 278 перевірок.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Найбільше уваги цьогоріч ДПС планує приділити компаніям ‒ на них припадає 78% або 3 542 запланованих перевірок. У кожному п’ятому випадку перевірки торкнуться ФОПів ‒ 1 016 перевірок. Бізнеси, щодо яких є питання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ, перевірять лише 258 разів.

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"Проблемних" компаній у переліку небагато: у п’яти бізнесів порушено справу про банкрутство, три компанії перебувають у стані припинення, а одна намагається відновити платоспроможність за допомогою санації.

Найбільше перевірок припаде на компанії у сфері оптової торгівлі та сільського господарства ‒ по 21%. З великим відривом на третьому місці за кількістю перевірок опинилися підприємства з виробництва харчових продуктів ‒ 5%.

Найбільш активними будуть податківці у Києві та області ‒ 1 067 перевірок, Дніпропетровщині ‒ 372 та Львівщині ‒ 264 перевірки.

Традиційно ДПС відвідає й найбільший бізнес країни. У переліку є компанії, що потрапили до десятки кращих у своїй сфері за даними Індексу 2025, зокрема "Нафтогаз України", "Камет-сталь", МХП, "Розетка" та NOVUS.

Як повідомлялося, в 2025 році Державна податкова служба (ДПС) відкрила 25 035 проваджень проти компаній. Це на 1,7% менше, ніж торік, але на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Кожне четверте провадження проти бізнесу відкрито у Києві ‒ 5 757 справ. Дніпропетровщина наближається до столиці з 4 738 провадженнями, а трійку лідерів замкнула Київська область з 1 467 справами.