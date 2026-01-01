Google завершив найкращий рік на Уолл-стріт з 2009 року, випередивши конкурентів з мегакапіталізацією

За підсумками 2025 року вартість акцій Alphabet, материнської компанії Google, піднялася на 65%.

Це стало найбільшим зростанням з 2009 року, повідомляє CNBC.

Акції компанії досягли мінімуму 2025 року у квітні на тлі загроз президента Дональда Трампа ввести великі мита для торговельних партнерів США. Відтоді їхня ціна зросла більш ніж на 100%.

Серед восьми технологічних компаній з капіталізацією понад $1 трлн, Alphabet зафіксувала найбільше зростання вартості акцій.

Наступними у рейтингу стали виробники чипів Broadcom і Nvidia, чиї акції торік подорожчали на 49% та 39% відповідно.

Минулого місяця Google представила Gemini 3, оновлену модель штучного інтелекту, майже через вісім місяців після випуску Gemini 2.5.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Хоча Gemini поки що поступається ChatGPT за загальною популярністю, він швидко набирає обертів. За даними Similarweb, частка ChatGPT у трафіку генеративного ШІ знизилася приблизно до 68% з 87% торік, тоді як Gemini за той самий період виросла приблизно до 18% з 5%.

Як повідомлялося, 500 найбагатших людей світу у 2025 році збільшили свої статки на рекордні $2,2 трлн через стрімке зростання ринків ‒ від акцій і криптовалют до дорогоцінних металів, що значно підвищило вартість їхніх активів. У результаті їхнє загальне багатство сягнуло $11,9 трлн.

Найбільший приріст забезпечила технологічна індустрія: ажіотаж навколо штучного інтелекту підтримував високий попит на американські акції провідних IT-корпорацій. Близько чверті всього приросту забезпечили лише вісім мільярдерів, серед яких Ларрі Еллісон (Oracle), Ілон Маск (Tesla), Ларрі Пейдж (Alphabet) та Джефф Безос (Amazon). Для порівняння, торік ці ж вісім осіб дали 43% приросту багатства.