Google завершив найкращий рік на Уолл-стріт з 2009 року, випередивши конкурентів з мегакапіталізацією
За підсумками 2025 року вартість акцій Alphabet, материнської компанії Google, піднялася на 65%.
Це стало найбільшим зростанням з 2009 року, повідомляє CNBC.
Акції компанії досягли мінімуму 2025 року у квітні на тлі загроз президента Дональда Трампа ввести великі мита для торговельних партнерів США. Відтоді їхня ціна зросла більш ніж на 100%.
Серед восьми технологічних компаній з капіталізацією понад $1 трлн, Alphabet зафіксувала найбільше зростання вартості акцій.
Наступними у рейтингу стали виробники чипів Broadcom і Nvidia, чиї акції торік подорожчали на 49% та 39% відповідно.
Минулого місяця Google представила Gemini 3, оновлену модель штучного інтелекту, майже через вісім місяців після випуску Gemini 2.5.
Хоча Gemini поки що поступається ChatGPT за загальною популярністю, він швидко набирає обертів. За даними Similarweb, частка ChatGPT у трафіку генеративного ШІ знизилася приблизно до 68% з 87% торік, тоді як Gemini за той самий період виросла приблизно до 18% з 5%.
Як повідомлялося, 500 найбагатших людей світу у 2025 році збільшили свої статки на рекордні $2,2 трлн через стрімке зростання ринків ‒ від акцій і криптовалют до дорогоцінних металів, що значно підвищило вартість їхніх активів. У результаті їхнє загальне багатство сягнуло $11,9 трлн.
Найбільший приріст забезпечила технологічна індустрія: ажіотаж навколо штучного інтелекту підтримував високий попит на американські акції провідних IT-корпорацій. Близько чверті всього приросту забезпечили лише вісім мільярдерів, серед яких Ларрі Еллісон (Oracle), Ілон Маск (Tesla), Ларрі Пейдж (Alphabet) та Джефф Безос (Amazon). Для порівняння, торік ці ж вісім осіб дали 43% приросту багатства.
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