Оформлення паспортів України подорожчало з 1 січня: повний список нових цін. ІНФОГРАФІКА
З 1 січня 2026 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" підвищив вартість бланків окремих біометричних документів. У результаті зросла й загальна ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Про це повідомила Державна міграційна служба.
Нові тарифи на документи
Паспорт громадянина України (ID-картка):
- Вперше (у 14 років) ‒ безкоштовно
- Не терміновий (оформлення до 20 робочих днів) ‒ 618 грн
- Терміновий (оформлення до 10 робочих днів) ‒ 988 грн
Закордонний паспорт:
- Не терміновий (оформлення до 20 робочих днів) ‒ 1 147 грн
- Терміновий (оформлення до 7 робочих днів) ‒ 1 787 грн
Посвідки для іноземців:
- На постійне проживання ‒ 1 235 грн
- На тимчасове проживання ‒ 1 140 грн
Що робити тим, хто вже оплатив?
Тим, хто оплатив адміністративний збір наприкінці 2025 року, але ще не подав документи, варто знати: якщо заява подана до 31 грудня 2025 року включно, документи оформлюються за старою ціною ‒ доплачувати різницю не потрібно. Якщо ж оплата відбулася у 2025 році, а документи подаються після 1 січня 2026 року, доведеться доплатити різницю тарифів на момент подачі заяви.
Як повідомлялося, Україна опустилася на чотири позиції у глобальному рейтингу країн за свободою пересування для своїх громадян. За даними рейтингу за третій квартал 2025 року, Україна посіла 33 місце, тоді як у попередньому кварталі була на 29-му, опинившись між Парагваєм і Домінікою.
Паспорт України дозволяє подорожувати без віз до 144 країн із 227 держав світу, тоді як раніше ця цифра становила 147.
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