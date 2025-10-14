Паспорт України опустився у світовому рейтингу безвізу. Куди можуть подорожувати українці?

Україна опустилася на чотири позиції в глобальному рейтингу країн за рівнем свободи пересування, який вони надають своїм громадянам.

Про це свідчить оновлений The Henley Passport Index, передає LIGA.net.

За даними рейтингу за третій квартал 2025 року, Україна посіла 33 місце (проти 29 минулого кварталу), опинившись між Парагваєм і Домінікою.

Паспорт України дає змогу українцям подорожувати без віз до 144 країн (проти 147) із 227 держав світу.

На першому місці залишився Сінгапур – з його паспортом можна подорожувати до 193 країн світу. На другому і третьому – Південна Корея (190) та Японія (189 країн).

Четверте місце з безвізовим доступом до 188 країн ділять Німеччина, Італія, Люксембург, Іспанія і Швейцарія, п'яте – Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Ірландія та Нідерланди (187 країн).

Замикають рейтинг Ірак, Сирія та Афганістан, паспорти яких дають їхнім громадянам доступ до 29, 26 і 24 країн відповідно.

Індекс, створений лондонською консалтинговою фірмою з питань громадянства та проживання Henley & Partners, існує вже 20 років і відстежує глобальні свободи у 227 країнах і територіях у всьому світі. The Henley Passport Index базується на ексклюзивних даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

У липні повідомлялося, що закордонний паспорт України покращив свої позиції в світовому рейтингу Henley & Partners, який відстежує зміни в безвізовому режимі в усьому світі. Тоді Україна посіла 29 місце серед 99 країн, що дало змогу українцям подорожувати без візи до 147 держав із 227 країн світу.

У квітні цього року повідомлялося з посиланням на дані Nomad Passport Index 2025, що паспорт України перебуває на 73 місці рейтингу найсильніших паспортів світу. Перше місце посідає Ірландія.

До того стало відомо, що за підсумками 2024 року Україна піднялася із 32 на 30 місце у міжнародному рейтингу, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).