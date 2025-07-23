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Новини
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Україна піднялася в світовому рейтингу паспортів. До скількох країн українці можуть їздити без віз?

Яке місце посідає Україна в рейтингу паспортів?

Закордонний паспорт України покращив свої позиції в світовому рейтингу Henley & Partners, який відстежує зміни в безвізовому режимі в усьому світі.

Про це пише LIGA.net із посиланням на дані рейтингу.

Так, Україна посіла 29 місце серед 99 країн. Це дає змогу українцям подорожувати без візи до 147 держав із 227 країн світу.

У рейтингу Україна ділить позицію з Гренадою – острівною країною в Карибському морі.

Лідером рейтингу став Сінгапур: його громадяни можуть без візи подорожувати до 193 країн. На другій сходинці – Японія та Південна Корея, паспорти яких відкривають безвізовий доступ до 190 країн.

Третє місце посіли сім країн Європейського Союзу: Фінляндія, Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія та Іспанія. Їхні паспорти дозволяють вільно подорожувати до 189 держав.

Найнижчу позицію – 99 місце – займає Афганістан. Його громадяни можуть відвідати без візи лише 25 країн.

У квітні цього року повідомлялося з посиланням на дані Nomad Passport Index 2025, що паспорт України перебуває на 73 місці рейтингу найсильніших паспортів світу. Перше місце посідає Ірландія.

До того стало відомо, що за підсумками 2024 року Україна піднялася із 32 на 30 місце у міжнародному рейтингу, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Автор: 

паспорт (241) рейтинг (969) біометричні паспорти (97)


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У Глазового є така гумореска.Стоїть чоловік перед вольєром зі слоном і читає його меню.Там ананаси,банани,яблука,груші...буквально десятками кг.Чоловік питає прибиральника - невже він то все з"їсть?А той відповідає - він то з"їсть,але хто йому то дасть?Так і тут,виїхати можна,але одних не випустять,у других грошей нема...
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23.07.2025 17:02 Відповісти
Після вчорашнього ганебного голосування скоро Українці не зможуть їздити без віз.
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23.07.2025 17:17 Відповісти
УкраїнКИ
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23.07.2025 18:39 Відповісти
Даже не смешно уже.
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23.07.2025 18:05 Відповісти
До 0 країн українці можуть їздити без віз. УкраїнКИ можуть їздити куди їм заманеться
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23.07.2025 18:38 Відповісти

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