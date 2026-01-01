"Зимова підтримка": Вже понад 370 тисяч українців отримали виплату 6500 гривень

Загальна кількість поданих заяв на виплату одноразової допомоги в розмірі 6500 грн для найменш захищених категорій населення становить 463,67 тис.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, 385,17 тис. заяв було погоджено. Для тих, хто отримав погодження заявки, але не отримав виплату, кошти надійдуть протягом 10 днів.

"Держава вже профінансувала понад 381,35 тис. заявок на суму понад 2,5 млрд грн. Люди, які отримали допомогу, вже витрачають кошти", – зазначили в Мінсоцполітики.

Зокрема, кошти витрачали на:

252,28 тис. транзакцій – на придбання одягу,

19,95 тис. – на взуття.

42,04 тис. – для придбання дитячого одягу;

80,34 тис. покупок – у мережах аптек.

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Про програму

Як повідомлялося, в Україні з 21 листопада розпочався прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 6500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Допомогу можуть отримати:

діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;

діти із числа внутрішньо переміщених осіб, які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях;

особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року в Україні стартували виплати 6,5 тис. грн у рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян.

17 грудня закінчився прийом заяв на отримання одноразової допомоги 6500 грн для найменш захищених категорій населення.