Податкові надходження до держбюджету за 2025 рік зросли на 20%. Хто сплатив найбільше?

За січень-грудень 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету України від податків та зборів, які контролює Державна податкова служба (ДПСУ), становлять 1,25 трлн грн.

Як повідомили в Держподатковій службі, це на 20,2%, або 209,3 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

План надходжень по податках та зборах виконаний на 97,4% при тому, що він був підвищений більше ніж на 100 млрд грн, зауважили у ДПСУ.

Водночас стабільне перевиконання показників протягом першого півріччя створило необхідний фінансовий запас. Таким чином удалося уникнути значних недонадходжень наприкінці року.

Звідки надходили гроші

Основні джерела наповнення за 12 місяців 2025 року такі:

362,9 млрд грн – податок та збір на доходи фізичних осіб;

284,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

306,5 млрд грн – податок на додану вартість (з урахуванням бюджетного відшкодування);

163,9 млрд грн – акцизний податок;

48,4 млрд грн – рентні платежі.

Відшкодування ПДВ склало 179,6 млрд грн. Щомісячний показник відшкодування ПДВ був не нижчим за 13 млрд грн.

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Нагадаємо, із 1 січня 2026 року в Україні запрацювала система електронного аудиту – е-аудит. Це цифровий інструмент податкового контролю, який сприятиме ще більшій прозорості у відносинах між бізнесом та податковою.

До того повідомлялося, великі платники податків протягом січня-листопада 2025 року спрямували до загального фонду державного бюджету України 46,7 млрд грн податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) із заробітної плати.

Також стало відомо, що за січень-листопад поточного року до бюджету України вже перераховано понад 593,1 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів готує комплексні зміни підходів до оподаткування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Впровадження цих змін планується не раніше 2027 року.