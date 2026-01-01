Росія має відшкодувати збитки на 651 мільйон, завдані донецькому "Промекономбанку", – суд

Суд підтвердив право України на стягнення збитків у розмірі 651 млн грн, завданих українському банку "Промекономбанк" унаслідок російської воєнної агресії.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із посиланням на рішення Господарського суду міста Києва у справі №910/8847/23.

Головний офіс "Промекономбанку" знаходився в Донецьку, а діяльність провадилась переважно на Донеччині.

Після початку російської агресії у 2014 році будівля головного офісу була захоплена підтримуваними Росією військовими формуваннями, а більшість активів банку опиниласьяна тимчасово окупованій території України, що завдало значних збитків кредиторам "Промекономбанку".

Із 22 травня 2014 року в банку було запроваджено тимчасову адміністрацію, а з 8 вересня 2014 року – розпочато процедуру ліквідації банку.

Як зазначається, це вже третій позов Фонду гарантування проти країни-агресора за збитками українських банків у період із 2014 року до початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, за яким ухвалені позитивні рішення судів.

Так, у липні 2025 року Господарський суд Києва повністю задовольнив вимоги Фонду до РФ на 498,5 млн грн за позовом, у якому об'єднано вимоги п'яти банків, – ПАТ "Грін Банк", ПАТ "Ерде Банк", ПАТ "Укргазпромбанк", ПАТ "Банк "Таврика", ПАТ "Фортуна-Банк" (справа №910/731/25). У 2024 році – задовольнив позов проти Росії у справі ПАТ "КБ "УФС" на понад 1,9 млрд грн (справа №910/7444/23).

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У жовтні повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розірвав договори з компанією "Спектрум Ессетс", яка приховала російське громадянство своєї власниці Марини Євсєєвої під час викупу активів ліквідованих російських банків.