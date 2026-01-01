"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" випустила капітально модернізований електропоїзд ЕПЛ9Т-011. Він курсуватиме в Київській агломерації в напрямку Тетерева, Ніжина, Гребінки.

Як ідеться в повідомленні компанії, це 13 оновлений у 2025 році електропоїзд, загалом від початку повномасштабного вторгнення було вже капітально модернізовано 49 електропоїздів.

"У світлих і теплих вагонах є все для комфортної подорожі: зручні місця для сидіння та багажу, сучасне інформаційне табло, столики з портами Type-C та USB для зарядки гаджетів", – сказано в повідомленні.

Окрім того, цей модернізований електропоїзд:

інклюзивний: із пандусами та місцями для людей з інвалідністю, табличками шрифтом Брайля;

зі спеціально обладнаними зонами для кріплення велосипедів у головних вагонах;

зі сповивальними столиками в головних вагонах.

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Як повідомлялося, у вересні минулого року "Укрзалізниця" випустила на маршрути черговий капітально модернізований електропоїзд. Із заводу вийшов поїзд серії ЕР9М-537 у складі восьми вагонів.

У січні 2025 року "Укрзалізниця" відзвітувала про перший цього року та 37 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну модернізований електропоїзд ЕР9М.