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"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд

"Укрзалізниця" випустила капітально модернізований електропоїзд ЕПЛ9Т-011. Він курсуватиме в Київській агломерації в напрямку Тетерева, Ніжина, Гребінки.

Як ідеться в повідомленні компанії, це 13 оновлений у 2025 році електропоїзд, загалом від початку повномасштабного вторгнення було вже капітально модернізовано 49 електропоїздів.

"У світлих і теплих вагонах є все для комфортної подорожі: зручні місця для сидіння та багажу, сучасне інформаційне табло, столики з портами Type-C та USB для зарядки гаджетів", – сказано в повідомленні.

Окрім того, цей модернізований електропоїзд:

  • інклюзивний: із пандусами та місцями для людей з інвалідністю, табличками шрифтом Брайля;
  • зі спеціально обладнаними зонами для кріплення велосипедів у головних вагонах;
  • зі сповивальними столиками в головних вагонах.

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"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд
"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд
"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд
"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд
"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд
"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд
"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд
"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд
"Укрзалізниця" випустила черговий капітально модернізований електропоїзд

Як повідомлялося, у вересні минулого року "Укрзалізниця" випустила на маршрути черговий капітально модернізований електропоїзд. Із заводу вийшов поїзд серії ЕР9М-537 у складі восьми вагонів.

У січні 2025 року "Укрзалізниця" відзвітувала про перший цього року та 37 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну модернізований електропоїзд ЕР9М.

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