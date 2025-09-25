"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" випустила на маршрути 45-й від початку повномасштабного вторгнення капітально модернізований електропоїзд. Із заводу вийшов поїзд серії ЕР9М-537 у складі восьми вагонів.

Це вже дев'ятий електропоїзд за цей рік і курсуватиме він Київською областю, йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Традиційно при капітальній модернізації поїзда враховано інклюзивність та потреби пасажирів сьогодення. За три місяці роботи КЕВРЗ, поїзд побудований у 1979 році, перетворився на сучасний та комфортний", – зауважили в компанії.















Наприкінці травня повідомлялося, що "Укрзалізниця" випустила черговий електропоїзд ЕР9М після капітального ремонту з модернізацією.

У січні "Укрзалізниця" відзвітувала про перший цього року та 37 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну модернізований електропоїзд ЕР9М.