"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому. ФОТОрепортаж
"Укрзалізниця" випустила на маршрути 45-й від початку повномасштабного вторгнення капітально модернізований електропоїзд. Із заводу вийшов поїзд серії ЕР9М-537 у складі восьми вагонів.
Це вже дев'ятий електропоїзд за цей рік і курсуватиме він Київською областю, йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
"Традиційно при капітальній модернізації поїзда враховано інклюзивність та потреби пасажирів сьогодення. За три місяці роботи КЕВРЗ, поїзд побудований у 1979 році, перетворився на сучасний та комфортний", – зауважили в компанії.
Наприкінці травня повідомлялося, що "Укрзалізниця" випустила черговий електропоїзд ЕР9М після капітального ремонту з модернізацією.
У січні "Укрзалізниця" відзвітувала про перший цього року та 37 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну модернізований електропоїзд ЕР9М.
