БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
52 0

"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому

"Укрзалізниця" випустила на маршрути 45-й від початку повномасштабного вторгнення капітально модернізований електропоїзд. Із заводу вийшов поїзд серії ЕР9М-537 у складі восьми вагонів.

Це вже дев'ятий електропоїзд за цей рік і курсуватиме він Київською областю, йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Традиційно при капітальній модернізації поїзда враховано інклюзивність та потреби пасажирів сьогодення. За три місяці роботи КЕВРЗ, поїзд побудований у 1979 році, перетворився на сучасний та комфортний", – зауважили в компанії.

"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому
"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому
"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому
"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому
"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому
"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому
"Укрзалізниця" відновила електропоїзд, побудований 46 років тому

Наприкінці травня повідомлялося, що "Укрзалізниця" випустила черговий електропоїзд ЕР9М після капітального ремонту з модернізацією.

У січні "Укрзалізниця" відзвітувала про перший цього року та 37 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну модернізований електропоїзд ЕР9М.

Автор: 

модернізація (190) потяг (1340) Укрзалізниця (4924)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 