"Енергоатом" торік заплатив 168 мільярдів для стримування цін на електроенергію для населення

"Енергоатом" за січень-грудень 2025 року сплатив 168,55 млрд грн на підтримку доступності електроенергії для населення за механізмом покладення спеціальних обов'язків (ПСО).

Як ідеться в повідомленні "Енергоатому", це на 15 млрд грн більше, ніж роком раніше, – у 2024 році "Енергоатом" сплатив за послугу ПСО 153,18 млрд грн.

За планову послугу ПСО грудня 2025 року "Енергоатом" спрямував 17,97 млрд грн, продовжуючи нести ключове фінансове навантаження в системі підтримки соціального тарифу.

"Завдяки цим коштам держава змогла утримувати тариф на електроенергію для мільйонів українських родин на рівні, нижчому за ринковий. В умовах воєнних викликів ПСО залишається одним із найважливіших інструментів підтримки населення", – зауважили в компанії.

Там нагадали, що "Енергоатом" покриває близько 85% обсягів фінансового навантаження, необхідного для виконання спеціальних обов'язків щодо захисту загальносуспільних інтересів.

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Раніше стало відомо, що завдяки проведеним у 2024 році аукціонам, минулого року в енергосистемі України з'явилися 423 МВт нових балансувальних потужностей.

Нагадаємо, Україна зараз імпортує електроенергію з Європи в цілодобовому режимі максимальною потужністю до 1,6 ГВт у пікові години, що не покриває максимально дозволеної потужності імпорту внаслідок мережевих обмежень.

До того стало відомо, що під час проведення аукціону на імпорт електроенергії в Україну запити потенційних компаній-постачальників значно перевищили обсяг виставленої на розподіл пропозиції.

Україна в листопаді 2025 року збільшила імпорт електроенергії на 17,2%, до 414,7 тис. МВт-год, що стало максимальним значенням початку року. При цьому експорт електроенергії зменшився на 94,2%, до 5,3 тис. МВт-год, до найменшого місячного показника з вересня 2024 року.