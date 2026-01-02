Китай увів податки на протизаплідні препарати, щоб стимулювати народжуваність

Китай з 1 січня припинив дію тридцятирічного податкового звільнення на протизаплідні препарати та засоби, запровадивши нові заходи для стимулювання зростання народжуваності.

Про це повідомляє Reuters.

Презервативи та протизаплідні пігулки тепер обкладаються податком на додану вартість у розмірі 13%, що є стандартною ставкою для більшості товарів широкого вжитку. Цей крок здійснено на тлі спроб Пекіна підвищити рівень народжуваності у другій за величиною економіці світу. У 2024 році кількість населення Китаю скоротилася втретє поспіль, і фахівці прогнозують подальше зменшення.

Минулого року влада звільнила від податку на доходи фізичних осіб субсидії на догляд за дітьми та запровадила щорічну допомогу на догляд після низки "сприятливих для народжуваності" кроків у 2024 році, серед яких ‒ заклик до вишів надавати "освіту любові". Це було зроблено, щоб формувати позитивний образ шлюбу, кохання, народжуваності та сім'ї.

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У грудні під час щорічної Центральної економічної робочої конференції керівництво знову підтвердило намір підтримувати "позитивне ставлення до шлюбу та дітонародження" задля стабілізації демографічної ситуації.

Показники народжуваності в країні падають уже багато десятиліть через політику однієї дитини, що діяла з 1980 по 2015 рік, а також через стрімку урбанізацію. Крім того, високі витрати на догляд та освіту, нестабільність на ринку праці й уповільнення економічного зростання стримують бажання молодих китайців одружуватися та заводити дітей.

Як повідомлялося, прибутки промислових підприємств Китаю в листопаді знизилися найшвидше за більш ніж рік, оскільки слабкий внутрішній попит переважив відносно стабільні показники експорту. Це свідчить про подальше уповільнення економічного відновлення та підкреслює потребу у додаткових політичних стимулах.

За даними Національного бюро статистики (NBS), у листопаді промислові прибутки скоротилися на 13,1% у річному вимірі, посиливши падіння після жовтневого показника у 5,5%. Спад зафіксовано попри кращий, ніж прогнозувалося, експорт і тривалу дефляцію на заводських цінах.