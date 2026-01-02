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Грудневий бум на авторинку України: встановлено 11-річний рекорд на тлі скасування пільг на електромобілі

продаж авто

У грудні 2025 року в Україні продали рекордну з березня 2014 року кількість нових легкових автомобілів ‒ 12,4 тис. одиниць. Порівняно з листопадом 2025 року ринок нових авто зріс на 50%, а у порівнянні з груднем 2024 року ‒ у 2,2 раза.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Таку ситуацію спричинило завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі, що викликало значний попит на їхнє оформлення у грудні ‒ останньому місяці роботи цієї пільги.

Найпопулярнішою маркою місяця залишилася китайська BYD.

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До десятки лідерів грудня увійшли:

  1. BYD ‒ 3164 од.
  2. Volkswagen ‒ 1298 од.
  3. Toyota ‒ 1117 од.
  4. Skoda ‒ 969 од.
  5. Zeekr ‒ 844 од.
  6. Renault ‒ 658 од.
  7. Honda ‒ 441 од.
  8. Hyundai ‒ 375 од.
  9. BMW ‒ 324 од.
  10. Audi ‒ 316 од.

Бестселером грудня став Volkswagen ID.UnYX.

За весь 2025 рік в Україні було реалізовано 81,3 тис. нових легкових авто, що на 17% більше, ніж у 2024 році.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року частка китайських автовиробників на європейському ринку електромобілів досягла рекордних 12,8 %, продовжуючи зростати попри дію тарифів ЄС. У сегменті гібридів китайські бренди знову продемонстрували підйом, перевищивши позначку 13 % у країнах ЄС, ЄАВТ та Великій Британії.

Компанії, серед яких BYD Co. і SAIC Motor Corp., а також нові гравці ринку, включно з Chery Automobile Co. та Zhejiang Leapmotor Technology Co., активно розширювали свою присутність у Європі протягом року. Надлишкові виробничі потужності в Китаї стимулювали зростання експорту, оскільки виробники намагалися уникнути тривалої цінової конкуренції на внутрішньому ринку.

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авто (4494) пільги (333) ринок (488) Україна (973) Volkswagen (258)
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