"Державницьке рішення уряду": "Укрметалургпром" підтримав запровадження нульової квоти на експорт металобрухту

Запровадження нульової квоти на експорт брухту чорних металів з території України на весь 2026 рік є державницьким рішенням уряду.

Про це заявив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков, повідомляється на сайті об'єднання, яке є представником вітчизняного гірничо-металургійного комплексу.

За його словами, "Укрметалургпром" вітає державницьке та вольове рішення Кабінету Міністрів щодо тимчасового обмеження експорту брухту чорних металів. Зокрема, 31 грудня 2025 року уряд прийняв постанову №1795, якою на 2026 рік запроваджується нульова квота на експорт металобрухту.

Згідно із документом, останніми роками обсяги експорту металобрухту з України зростали рекордними темпами, що суттєво погіршувало безпекову ситуацію у вітчизняній металургійній галузі, збільшувало дефіцит цієї сировини на внутрішньому ринку та порушувало стабільність роботи металургійних комбінатів.

Водночас постачання металобрухту до країн Євросоюзу фактично стало схемою, завдяки якій експортери уникали сплати на користь української держави вивізного мита у розмірі 180 євро за тонну, адже насправді українська сировина реекспортувалася через країни ЄС до Туреччини та Індії. В результаті держбюджет щорічно недоотримував кілька мільярдів гривень податків, меткомбінати страждали від дефіциту брухту, а стратегічна сировина вивозилася за кордон на користь конкурентів українських металургів.

"Від імені усіх працівників металургійної галузі я хотів би подякувати уряду та прем’єр-міністру Юлії Свириденко за прийняття цього термінового та економічно обґрунтованого заходу. Державі вигідно залишати весь металобрухт всередині країни, адже металургійні підприємства, переробляючи сировину, виробляють готову продукцію, приносять валютну виручку від її експорту та забезпечують грошові надходження до бюджетів всіх рівнів", ‒ заявив Каленков.

Він навів останні експертні підрахунки, за якими 1 тонна металобрухту, переробленого в сталь в Україні генерує на користь держбюджету приблизно 14-15 тис. грн податків.

"Водночас, експортери брухту, працюючи переважно "в тіні", сплачують державі з кожної тони в межах 100 грн. Тому тимчасове обмеження експорту ‒ це надважливе питання виживання України та забезпечення фронту всім необхідним", ‒ додав президент "Укрметалургпрому".

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Він зауважив, що актуальність переробки брухту всередині країни, як сировини для декарбонізації промисловості, зросла після запровадження Євросоюзом із 1 січня 2026 року механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), тобто мита на вуглецевомісткі продукти, зокрема, сталеві вироби.

"На жаль, Брюссель не передбачив виняток для України у запровадженні цього тарифу. Тому металобрухт допоможе українським металургам виплавляти сталь з меншим обсягом викидів СО2", ‒ відмітив він.