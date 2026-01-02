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Новини Падіння гривні
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Гривня знову знижується: Нацбанк встановив курс долара на понеділок

Офіційний курс долара та євро на 5 січня 2026 року

Курс гривні знижується щодо долара та євро після суттєвого зміцнення у перший день 2026 року.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 5 січня, на рівні 42,2942 грн/$, порівняно із 42,1701 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 26 листопада він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,4015 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 3 копійки – до 49,5794 за євро. 31 грудня він оновив історичний мінімум, опустившись до 49,8565 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2524) гривня (1870) курс (1793) НБУ (9831) обмін валюти (987)
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