Ціна на алюміній уперше за три роки перевищила $3000, мідь та нікель також дорожчають

Ціна на алюміній вперше за понад три роки перевищила $3 тис. за тонну через погіршення прогнозу пропозиції та довгострокові ставки на попит.

Як пише Bloomberg, обмеження потужностей плавильного виробництва в Китаї та обмеження європейського виробництва через вищі ціни на електроенергію зменшили світові запаси, тоді як прогноз попиту з боку будівельного сектору та сектору відновлюваних джерел енергії залишається стабільним.

Ф'ючерси зросли на 17% минулого року, що є найбільшим показником з 2021 року.

Мідь також відновила зростання після обмеження найбільшого річного приросту з 2009 року через обмежену пропозицію.

Водночас ціни на нікель різко підскочили після того, як компанія PT Vale Indonesia зупинила видобуток через затримку з погодженням робочого плану з боку влади.

Ціна на мідь зросла на 0,5% – до $12 487 за тонну, після падіння на 1,1% на попередній сесії. Алюміній подорожчав на 0,4%, до $3 008 за тонну, зафіксувавши третє зростання поспіль.

Нікель зріс на 1,2% і торгувався на рівні $16 845 за тонну, після того, як у грудні показав найбільше місячне зростання з квітня 2024 року.

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Як повідомлялося, золото і срібло підвищилися на старті торгів 2026 року, продовжуючи демонструвати найкращу річну динаміку з 1979 року. Вартість золота піднялася до $4350 за унцію, а срібло додало понад 1%. Паладій і платина додали майже 2%.

26 грудня ціни на золото, срібло та платину піднялися до рекордних рівнів через спекулятивний попит і знижену ліквідність наприкінці року, що стимулювало ринок дорогоцінних металів.