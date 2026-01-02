Надходження держбюджету за рік зросли на 24%, видатки – майже на 20%. ПЕРЕЛІК

Видатки загального фонду державного бюджету України в 2025 році збільшилися майже на 20% порівняно з 2024 роком, переважно завдяки оборонним видаткам, які зросли на 585 млрд грн (це понад 28% проти 2024 року).

Як повідомила голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа, при цьому надходження до загального фонду держбюджету (без міжнародних грантів) перевищили обсяг 2024 року на майже 409 млрд грн (або на 24%) і дозволили стабільно забезпечувати потреби оборони.

Наповнення бюджету

"Строго методологічно (податки, збори, обов'язкові платежі + міжнародні гранти, які теж у доходах) дохідна частина перевиконана на 16,6% проти річного плану, який затверджено законом про державний бюджет на 2025 рік. Водночас, у 2025 році до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов'язкових платежів (без грантів) надійшло 2,1 трлн грн, або 96,4% до річного плану. Тут недовиконання 79,3 млрд грн", – розповіла Підласа.

Ключовими джерелами наповнення бюджету в 2025 році були:

імпортний ПДВ (надійшло 542,4 млрд грн протягом року),

ПДФО та військовий збір (362,9 млрд грн),

ПДВ з вироблених в Україні товарів (306,5 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),

податок на прибуток (284,7 млрд грн),

імпортний акциз (161,2 млрд грн),

внутрішній акциз (119,7 млрд грн).

За словами Підласи, під запозичень (внутрішніх та зовнішніх) на фінансування загального фонду держбюджету у 2025 році спрямовано 2,15 трлн грн, з них від розміщення ОВДП – 581,5 млрд грн. Понадпланові запозичення – майже 28 млрд грн, які є резервом коштів у першому кварталі 2026 року, що й передбачалося відповідним рішенням уряду.

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Також за 2025 рік до бюджету надійшло $52,4 млрд міжнародної допомоги, із яких $37,9 млрд доларів в рамках інструменту ERA Loans (від усіх донорів). Міжнародна допомога переважно використовується для покриття невійськових видатків державного бюджету.

Було два винятки в рамках інструменту ERA Loans: гроші Великої Британії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет, та 6 млрд євро, які Європейський Союз уперше в 2025 році дозволив спрямувати на військові видатки.

Використання бюджету

Упродовж 2025 року було використано кошти бюджету на наступні напрями:

оборона – майже 64% усіх видатків загального фонду. В абсолютному вимірі це 2,7 трлн грн,

погашення ОВДП і зовнішнього боргу – 596,8 млрд грн,

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проєктів) – 413,9 млрд грн,

обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 361,6 млрд грн,

програма медичних гарантій – 172,8 млрд грн,

зарплата вчителів в школах (із доплатами) – 115,6 млрд грн,

базова + додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) – 49,4 млрд грн.

Як повідомлялося, за січень-грудень 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету України від податків та зборів, які контролює Державна податкова служба, становлять 1,25 трлн грн. Це на 20,2%, або 209,3 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того повідомлялося, великі платники податків протягом січня-листопада 2025 року спрямували до загального фонду державного бюджету України 46,7 млрд грн податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) із заробітної плати.

Також стало відомо, що за січень-листопад поточного року до бюджету України вже перераховано понад 593,1 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.