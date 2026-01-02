Провайдери фіксованого інтернету в Україні збільшили сплату податків на 48%, – Гетманцев

Ринок провайдерів фіксованого інтернету в Україні за січень-листопад 2025 року сплатив до державного бюджету на 48,5% більше податків, ніж у 2024 році, – 6,1 млрд грн.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Станом на 1 грудня 2025 року до бюджету платниками сплачено 6,1 млрд грн, тоді як за цей період 2024 року було лише 4,1 млрд грн, тобто надійшло на 2 млрд грн більше (+48,5%)", – розповів Гетманцев.

Зокрема, з цієї суми:

ПДФО та військовий збір – 1,9 млрд грн (+61%),

податок на прибуток – 0,6 млрд грн (+25,8%),

ПДВ – 3,27 млрд грн (+58,1%). Рівень сплати ПДВ також зріс з 8,61% до 9,71%.

Середня заробітна плата в сфері фіксованого інтернету становила:

жовтень 2024 року – 14,1 тис грн;

жовтень 2025 року – 17,9 тис грн (+26,9%).

При цьому Гетманцев зазначив, що окремі оператори не припинили подрібнення, а робота Бюро економічної безпеки щодо припинення злочинів у цій сфері та притягнення до відповідальності винних осіб поки не набула системного характеру.

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Як повідомлялося, раніше перший віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вже в січні 2026 року в Україні з’являться перші пілотні зони з покриттям 5G, що працюватимуть у частинах двох міст.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року Україна приєдналася до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу Roam Like at Home: відтепер абоненти можуть дзвонити, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Євросоюзу за українськими тарифами – без "закордонних тарифів".