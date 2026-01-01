Україна увійшла до зони роумінгу ЄС. Тепер додатково платити за зв’язок за кордоном не потрібно

Із 1 січня 2026 року Україна приєдналася до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу Roam Like at Home: відтепер абоненти можуть дзвонити, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Євросоюзу за українськими тарифами – без "закордонних тарифів".

Як пише Суспільне, Україна – перша країна поза блоком, що приєдналася до цієї програми. До цього моменту українські оператори надавали пільговий роумінг на основі доброї волі (тимчасових угод). Тепер це закріплено законодавчо.

Що передбачено

Зокрема, відтепер дзвінки та SMS у Євросоюзі будуть за такою самою ціною, що й в Україні. Вхідні дзвінки – безкоштовні. Вихідні на українські номери або номери країни перебування – коштом тарифних пакетних хвилин.

Підключатися до роумінгу в ЄС або купувати місцеву SIM-карту більше не потрібно – це відбуватиметься автоматично.

При цьому мобільні оператори зобов'язані надавати таку саму швидкість (наприклад, 4G або 5G), яка є вдома, якщо вона доступна в мережі місцевого оператора.

Користування інтернетом

Хоча дзвінки стають повністю "домашніми", з інтернетом діє загальноєвропейське правило Fair Use Policy (Політика чесного користування).

Якщо в тарифі в Україні є 20 Гб або безліміт, це не означає, що всі ці гігабайти будуть доступні в ЄС безкоштовно. Оператори будуть розраховувати обсяг за спеціальною формулою ЄС, прив'язаною до вартості тарифу.

Наприклад: якщо тариф коштує 200 грн, обсяг доступного інтернету в ЄС буде меншим, ніж у тарифі за 500 грн. Проте цього обсягу зазвичай цілком достатньо для месенджерів, інтернет-дзвінків та відвідування сайтів.

Як це вплине на тарифи в Україні

Національний регулятор (НКЕК) та мобільні оператори ("Київстар", Vodafone, lifecell) запевняють: приєднання до зони ЄС не є причиною для подорожчання зв'язку.

Навпаки, оператори тепер платять один одному за значно нижчими, регульованими в ЄС тарифами.

Утім, будуть діяти певні обмеження, зокрема:

постійне проживання: "Роумінг як удома" створений для мандрівників та людей, що періодично їздять між країнами. Якщо користуватися українською карткою в Німеччині понад чотири місяці без перерви, оператор може надіслати запит і згодом почати нараховувати невелику доплату;

дзвінки з України в ЄС: правила RLAH (Roam Like at Home) діють, коли користувач перебуваєте за кордоном. Дзвінки з Києва на номер німецького оператора досі вважаються "міжнародними" і тарифікуються за іншими правилами.

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Як повідомлялося, в червні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який наближає Україну до єдиного роумінгу з Європейським Союзом.

У середині квітня Верховна Рада ухвалила останній закон для інтерації України до єдиного роумінгового простору ЄС.

У липні 2024 року ЄС продовжив ще на 12 місяців дію угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв'язку за кордоном, сплачуючи тарифи українських операторів.

Окремо в лютому 2023 року Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до єдиної зони роумінгу ЄС. У квітні того самого року Комітет асоціації між Україною та ЄС схвалив цю пропозицію. Водночас Україна мала привести законодавство у відповідність до норм ЄС у цьому питанні.

Основний закон про імплементацію норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу президент Володимир Зеленський підписав у червні 2024 року.

Нагадаємо, ще з 2022 року українці в Європі могли користуватися тарифами українських мобільних операторів без додаткової сплати за роумінг – завдяки тимчасовим спільним домовленостям між операторами України та ЄС.