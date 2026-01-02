Львівська мережа Pizza Hot за 39 днів відновила знищене внаслідок атаки Росії виробництво. ВIДЕО
Львівська мережа Pizza Hot, що займається виготовленням та продажем піци, відновила виробничий цех, який був знищений унаслідок російської атаки на Львів 19 листопада 2025 року.
Про це розповів засновник компанії Роман Боднар.
"Ми сьогодні перевідкриваємося! Минуло 39 днів – і ми знову працюємо. Починаємо будувати велику національну мережу", – повідомив Боднар.
Він також опублікував відео, на якому показав ремонтні роботи та встановлення нового обладнання в зруйнованому цеху, а також приготування до відкриття в торгових точках мережі Pizza Hot у Львові.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Як повідомлялося, аиробництво Pizza Hot було повністю знищене внаслідок російського удару по Львову в ніч на 19 листопада. Підприємство працювало на території індустріального хабу на околиці міста.
За попередніми оцінками, збитки становили близько $1 млн.
Першу точку Pizza Hot відкрили у вересні 2025 року. Концепція передбачає компактні міні-піцерії площею 18-25 кв. м, встановлені у морських контейнерах, де готують "швидку" піцу за 5 хвилин на виніс за ціною від 59 грн.
Мережа працює у форматі управлінської франшизи та вже налічує 19 закладів у Львові, Стрию та Дрогобичі, а кількість інвесторів перевищує 20.
Засновником Pizza Hot є Роман Боднар, який також співволодіє мережею ресторанів La Piec із 17 закладами по Україні та сервісом доставки Pizza Romana, що працює у Львові, Ужгороді та Рівному.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль