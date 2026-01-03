Режим експортного забезпечення: послугою вже скористалися понад 2 тисячі платників, ‒ Гетманцев

З моменту старту режиму експортного забезпечення агропродукції (РЕЗ) послугою вже скористалися 2 008 платників. Вони зареєстрували 78 390 податкових накладних на загальний обсяг постачання ‒ 754,8 млрд грн (без ПДВ) та ПДВ ‒ 1,86 млрд грн.

Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

За цей самий період бюджет отримав понад 575 млрд грн валютної виручки (у валюті USD ‒ 12,7 млрд, EUR ‒ 0,939 млрд та PLN ‒ 4,4 млн за середнім місячним курсом НБУ).

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ТОП-5 продукції за 2025 рік, за якою зареєстровано ПН/РК:

соняшникова олія ‒ на 167,27 млрд грн або 3 447,2 тис. тон;

кукурудза ‒ на 144,99 млрд грн або 16 244,1 тис. тон;

пшениця ‒ на 91,93 млрд грн або 10 076,4 тис. тон;

соєві боби ‒ на 52,64 млрд грн або 3 214,1 тис. тон;

насіння ріпаку ‒ 30,87 млрд грн або 1 412,2 тис. тон.

"Завдяки запровадженню режиму експортного забезпечення ринок "чорного зерна" практично зник: масові схеми з використанням "форм 2" втратили сенс, експорт перейшов у прозорий податковий контур, а рівень зловживань зведено до мінімуму", ‒ зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2025 року були оприлюднені перші напрацювання щодо "Білої книги" молочної галузі, зокрема перелік ризиків, з якими нині стикаються учасники ринку. У процесі підготовки "Білої книги" фахівці створили економічний паспорт галузі, тобто окреслили її актуальний стан та ключові характеристики.

Для цього провели опитування серед виробників молока та переробних підприємств. Крім того, були визначені можливі напрями диверсифікації виробництва молочної продукції й супутніх товарів, а також сформовано стратегічний орієнтир подальшого розвитку.