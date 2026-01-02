В Україні створили Білу книгу молочної галузі. Для чого це потрібно?

Наприкінці грудня 2025 року були представлені перші результати роботи над "Білою книгою" молочної галузі, зокрема ризики, з якими сьогодні стикаються молочники.

Про це йдеться в статті БізнесЦензора "Чому Україна ризикує втратити власне виробництво молочних продуктів і що з цим робити?".

"Біла книга" – це вже інструмент, який формує цілісну державну політику розвитку молочної галузі в умовах воєнних дій, глобальних трендів і європейської інтеграції. Вона визначає чіткий бенчмарк і прокладає шлях до його досягнення. Це не статичний документ, він постійно переглядається, оновлюється з точки зору досягнення кінцевої мети", – пояснив виконувач обовʼязків директора НДІ інформатизації та моделювання економіки Ігор Гужва.

За його словами, у межах підготовки "Білої книги" фахівці розробили економічний паспорт молочної галузі, тобто визначили її поточний стан і що саме вона собою являє. Для цього зокрема було проведене опитування як виробників молока, так і переробників. Були ідентифіковані напрями диверсифікації виробництва молочної продукції та її похідних, а також визначений стратегічний бенчмарк розвитку.

Експерти також оцінили невикористаний експортний потенціал галузі в межах моделі Міжнародного торгового центру (ITC). Макроекономічне моделювання дозволило розрахувати середньостроковий вплив розвитку галузі на економіку України.

До "Білої книги" увійшов аналіз державного регулювання галузі та перелік необхідних змін. Фахівці НДІ проаналізували євроінтеграційний контекст, звірили, які акти вже імплементовані, які потребують імплементації. Додатково синхронізувалися з командою СМПУ, яка займається євроінтеграційними питаннями.

"Біла книга" є стратегічним документом, що доповнює Дорожню карту, роботу над якою завершує комітет з Євроінтеграції молочної галузі. Якщо дорожня карта фокусується на конкретних кроках до 2030 року (гармонізація законодавства, визнання організацій виробників (POs) та міжгалузевих організацій (IBOs), типові договори, декларації перших покупців, гігієна кормів/продуктів, простежуваність тощо), то Біла книга надає економічний та інвестиційний контекст для цих кроків. Вона інтегрує елементи дорожньої карти, зокрема юридичну гармонізацію та інтеграцію в ЄС-ланцюги, роблячи її практичним інструментом для реалізації. Разом вони формують комплексний план для бізнесу та влади", – пояснює координаторка Євроінтеграційного комітету СМПУ Єлизавета Святківська.

Також у межах "Білої книги" були проаналізовані чинні державні стимули та підготовлені рекомендації щодо їх удосконалення та нових інструментів.

"Ми проглянули, які є інструменти стимулювання підтримки в ЄС, які можуть бути доступні для нас сьогодні та які будуть доступні, коли Україна стане членом Європейського Союзу", – каже Ігор Гужва.

"Важливо, що "Біла книга" позиціонує Україну не як сировинного постачальника, а як повноправного партнера в європейських ланцюгах доданої вартості показує інвестиційну привабливість галузі. Потенційно це призведе до створення нових робочих місць, модернізації ферм і переробних підприємств, впровадження стійких практик (зменшення CO2, циркулярна економіка) та посилення конкурентоспроможності на глобальному ринку. Щодо короткострокових результатів, то це посилення наших переговорних позицій в напрямку повного відкриття ринку ЄС для українських експортерів", – додає Єлизавета Святківська.

Очікується, що імплементація "Білої книги" зокрема відкриє доступ до інвестицій. Після вступу України до ЄС нам стануть доступні програми спільної аграрної політики. Експерти виходили з потреби в 15 млрд євро – 6 млрд євро на переробку, 9 млрд євро на поголівʼя. Це, за словами Ігоря Гужви, дасть потроєння частки у ВВП України з поточних 0,25%. Загалом уся ця політика забезпечить плюс 2% ВВП.

"У нас є вікно можливостей, воно не вічне, воно тимчасове, скористатися їм можна тут і зараз. Якщо з цією "Білою книгою" звертатися до керівництва держави, нам точно є про що говорити, адже йдеться про фактичне потроєння галузі у ВВП, подвоєння експорту, забезпечення мультиплікативного ефекту. Тобто ми говоримо про необхідність 15 млрд євро – це забезпечить 2% у ВВП. Подвоєння експорту – це збереження робочих місць, внутрішніх ринків, експортних позицій і вихід на нові ринки", – зазначає Ігор Гужва.

За його словами, "Біла книга" – це чіткий план дій, який передбачає конкретні реформи, адже йдеться про десятки законодавчих змін, підзаконних актів, європейську інтеграцію.

Нагадаємо, у 2018 році була розроблена "Зелена книга" регулювання ринку молока в Україні. Документ у загальному вигляді окреслив проблематику ринку. Наприкінці вересня 2025 року Спілка молочних підприємств України (СМПУ) розпочала спільний з Державним НДІ інформатизації та моделювання економіки проєкт щодо розробки Білої книги – стратегічного плану розвитку галузі.