Індійський бізнес хоче замінити західні компанії, які пішли з російського ринку, ‒ IBA

Індійські підприємці зацікавлені увійти в економічні сегменти Росії, які звільнилися після виходу західних брендів.

Про це в інтерв’ю росЗМІ повідомив президент Індійського бізнес-альянсу (IBA) Семмі Котвані.

"Індійський бізнес приваблює великий ринок з розривом між попитом і пропозицією в окремих споживчих та промислових категоріях, а також ніші, що утворилися після відходу Заходу", ‒ зазначив Котвані.

За словами президента IBA, у Росії є попит на індійські товари широкого вжитку, інформаційні технології та фармацевтичну продукцію. Водночас індійські компанії стикаються з труднощами при виході на російський ринок. Найбільші перешкоди виникають у банківській сфері та логістиці. Проблеми також створює оформлення необхідної документації, додав Котвані.

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Нині частка Індії в російському імпорті не перевищує 2%. Підвищення товарообігу між Росією та Індією до $100 млрд до 2030 року учасники російсько-індійському бізнес-форумі в Нью-Делі, який відбувся на початку грудня, назвали реальною, хоча й амбітною метою.

Як повідомлялося, щонайменше три танкери з російською нафтою позначили завод Reliance на західному узбережжі Індії як наступний пункт прибуття. Це сталося після того, як індійський нафтопереробний завод частково відновив закупівлі для власних виробничих потреб.

За інформацією аналітичної компанії Kpler, судна, що перевозять близько 2,2 млн барелів нафти Urals, очікувано прибудуть на початку січня. Плани щодо пункту призначення можуть коригуватися в міру наближення танкерів до Індії.