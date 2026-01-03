Трамп заблокував угоду щодо чипів, посилаючись на проблеми безпеки та пов’язані з Китаєм питання

Президент Дональд Трамп у п’ятницю заблокував угоду щодо придбання американською компанією HieFo Corp, яка працює у сфері фотоніки, активів компанії Emcore, яка спеціалізується на аерокосмічних та оборонних технологіях і розташована в Нью-Джерсі.

Підставою для рішення стали ризики для національної безпеки та пов’язані з Китаєм питання, повідомляє Reuters.

У заяві, оприлюдненій Білим домом, Трамп зазначив, що HieFo "контролюється громадянином Китайської Народної Республіки", і що купівля частини бізнесу Emcore у 2024 році викликала у нього занепокоєння. Президент наголосив, що компанія може "вжити дій, які загрожують погіршенням національної безпеки Сполучених Штатів".

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"Ця транзакція заборонена", ‒ заявив Трамп і зобов’язав HieFo протягом 180 днів "позбутися всіх часток та прав на активи Emcore, де б вони не знаходилися".

Міністерство фінансів США повідомило, що Комітет з іноземних інвестицій у США виявив загрозу національній безпеці під час розслідування угоди, не уточнюючи її характеру.

Emcore, акції якої на момент угоди були публічними, а пізніше стали приватними, зазначила, що HieFo придбала її виробництво мікросхем та пластин на основі фосфіду індію за $2,92 мільйона. Компанію заснували Гензао Чжан, колишній віце-президент Emcore з інженерії, та Гаррі Мур, колишній старший менеджер з продажу Emcore.

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа посилила тиск на експорт венесуельської нафти, запровадивши санкції проти компаній із Гонконгу та материкового Китаю, а також танкерів, пов’язаних із цими структурами, які, на думку США, обходили встановлені обмеження.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало до списку спеціально визначених громадян та заблокованих осіб чотири компанії, пов’язані з нафтовим сектором Венесуели ‒ Corniola Ltd. з Чжецзяну, Aries Global Investment Ltd. з Гонконгу, Krape Myrtle Co та Winky International Ltd. Одночасно під санкції внесли чотири танкери, що належать цим структурам: Della, Nord Star, Rosalind та Valiant.