З 1 січня зріс збір до Пенсійного фонду при реєстрації авто

У 2026 році в Україні змінилися порогові значення для сплати пенсійного збору під час першої реєстрації автомобіля.

Причиною стало підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив’язані ставки цього платежу, повідомляє "Укравтопром".

З чим пов’язане подорожчання

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 грн, що вплинуло на визначення вартості автомобіля для застосування відповідних ставок збору до Пенсійного фонду.

Актуальні показники

У 2026 році пенсійний збір при першій реєстрації авто становить:

3% ‒ для автомобілів вартістю до 549 120 грн;

4% ‒ для автомобілів вартістю від 549 120 грн до 965 120 грн;

5% ‒ для авто вартістю понад 965 120 грн.

Базою для оподаткування є ціна автомобіля, зазначена в договорі купівлі-продажу або іншому документі, що підтверджує його вартість.

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Алгоритм нараховуння

Пенсійний збір розраховується без урахування ПДВ і застосовується до всіх транспортних засобів, що вперше реєструються в Україні, за винятком електромобілів, які й надалі звільнені від його сплати.

Як повідомлялося, з початку 2026 року в Україні запрацював оновлений порядок перереєстрації транспортних засобів, придбаних за договором фінансового лізингу. Постанова Кабінету Міністрів № 1727, ухвалена наприкінці грудня, скасовує бюрократичні перепони для водіїв, які повністю сплатили вартість авто. Раніше оформлення перереєстрації могло бути заблоковане, якщо лізингодавця було внесено до Єдиного реєстру боржників. Тепер цей випадок визначено як виняток.

Наразі громадяни, які виконали всі умови лізингового договору та фактично стали власниками автомобіля, можуть без перешкод зареєструвати його на себе в сервісних центрах МВС, навіть якщо лізингова компанія має борги.