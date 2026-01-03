У 2025 році засновники та топ-менеджери компаній продали акції на $16 мільярдів: ТОП-5 продавців

Засновники та генеральні директори найбільших компаній світу минулого року продали акції на суму понад $16 млрд.

При цьому найбільшим продавцем став Джефф Безос, який продав акції на $5,7 млрд, повідомляє Business Insider.

Джефф Безос

Засновник і голова правління компанії Amazon привернув увагу у 2025 році своїм гучним весіллям з медійною особистістю Лорен Санчес, яке принесло приблизно $1,1 млрд місцевій економіці Венеції.

Протягом року він також продав 25 млн акцій Amazon, отримавши $5,7 млрд. Індекс мільярдерів Bloomberg показує, що його останній продаж акцій додав до чистої вартості $3,5 млрд. Хоча статки Безоса зросли на $15 млрд у 2025 році, проте він опустився на одну позицію у списку найбагатших людей світу.

Сафра Кац

Колишня генеральна директорка Oracle продала 12,5 млн акцій на загальну суму $2,531 млрд. Незважаючи на млявий звіт про прибутки за третій квартал, Oracle провела успішний рік. Сафра Кац використала деякі опціони на акції у першій половині року, отримавши $1,8 млрд, і завершила рік як найкращий інсайдерський продавець компанії, зберігаючи при цьому 1,1 млн акцій.

Майкл Делл

Генеральний директор Dell Technologies продав понад 16,25 млн акцій на $2,2 млрд. Його останній продаж приніс чистий дохід у $1,9 млрд. Недавно Делл та його дружина Сьюзен інвестували $6,25 млрд у "рахунки Трампа", що надихнуло й мільярдера Рея Даліо на подібні дії.

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Дженсен Хуанг

Виконавчий директор Nvidia продав 6 млн акцій на суму $1,048 млрд. Його прибутковий рік дозволив йому піднятися на чотири позиції у списку найбагатших людей світу, з 12-го на 9-те місце.

Уллал Джейшрі

Генеральна директорка Arista Networks продала 7,56 млн акцій на $976 млн. Хоч вона менш відома, ніж інші топ-менеджери у списку, її продажі дозволили потрапити до п’ятірки лідерів за обсягом інсайдерських операцій.

Як повідомлялося, У 2025 році 500 найбагатших людей світу збільшили свої статки на рекордні $2,2 трлн завдяки стрімкому зростанню ринків ‒ від акцій і криптовалют до дорогоцінних металів, що суттєво підвищило вартість їхніх активів. В результаті загальне багатство цієї групи досягло $11,9 трлн.

Найбільший приріст забезпечила технологічна індустрія: ажіотаж навколо штучного інтелекту підтримував високий попит на акції провідних американських IT-компаній. Приблизно чверть всього зростання індексу забезпечили лише вісім мільярдерів, серед яких Ларрі Еллісон (Oracle), Ілон Маск (Tesla), Ларрі Пейдж (Alphabet) та Джефф Безос (Amazon). Для порівняння, у минулому році ці самі вісім осіб забезпечили 43% приросту багатства.