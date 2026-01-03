Держава сплачуватиме ЄСВ за цивільних, які потрапили у російський полон, ‒ ДПС

З 1 січня 2026 року держава бере на себе обов’язок сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за цивільних осіб, які були позбавлені особистої свободи через збройну агресію проти України.

Це передбачено Законом України від 27 лютого 2025 року № 4280-IX, повідомляє Державна податкова служба.

Норми закону застосовуються до громадян, дані про яких внесені до Єдиного реєстру осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення волі. Водночас дія закону не розповсюджується на військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, адже для них передбачені інші механізми соціального страхування.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Хто і як сплачуватиме ЄСВ

Платником ЄСВ за таких осіб визначено Пенсійний фонд України. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету. ЄСВ сплачуватиметься у розмірі не менше мінімального страхового внеску, що дає змогу зараховувати ці періоди до страхового стажу.

Що це означає для громадян

Час перебування цивільної особи в полоні зараховуватиметься до страхового стажу, що важливо для подальшого призначення та розрахунку пенсії.

За який період сплачуватиметься ЄСВ:

за весь період перебування особи в полоні;

протягом шести місяців після її звільнення.

"Закон має зворотну дію в часі: соціальне страхування охоплюватиме також періоди полону, які відбулися до набрання чинності законом", ‒ зазначили у ДПС.

Як повідомлялося, за січень-листопад 2025 року до бюджету України надійшло понад 593,1 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ). Це на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас українська система соціального страхування додатково отримала 103,3 млрд грн, які є важливим ресурсом для фінансування пенсійних та соціальних виплат.