Ціни на нафту знизилися через значні пропозиції, попри політичні потрясіння у Венесуелі

Ціни на нафту знизилися у понеділок через значні пропозиції, попри побоювання щодо політичних потрясінь у Венесуелі, які можуть порушити постачання.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 23:08 за Гринвічем втратили 34 центи та опустилися до $60,41 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $56,91 за барель, втративши 41 цент.

На вихідних Сполучені Штати вивезли президента Ніколаса Мадуро з Каракаса, після чого Дональд Трамп заявив, що Вашингтон візьме під контроль нафтовидобувну галузь Венесуели.

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Удар США по Венесуелі з метою викрадення президента країни не завдав жодної шкоди нафтодобувній та нафтопереробній промисловості. Водночас країни ОПЕК+ провели щомісячну зустріч у неділю та вирішили призупинити видобуток.

Аналітики зазначають, що пропозиція нафти на світових ринках залишається достатньою, тому будь-які подальші перебої з експортом з Венесуели не матимуть відчутного впливу на ціни.

Як повідомлялося, військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, військові дії були спрямовані на захист тих, хто виконував ордер на арешт.

Держсекретар також не прогнозує подальших військових кроків у Венесуелі, адже Мадуро перебуває під вартою у США. Захоплення лідера Венесуели було головною метою операції.