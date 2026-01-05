Трамп попередив про підвищення мит для Індії через закупівлю російської нафти

Сполучені Штати можуть підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

Про це заявив президент Дональд Трамп журналістам на борту Air Force One, повідомляє Reuters.

"Вони ведуть торгівлю, і ми можемо дуже швидко підняти тарифи для них", ‒ зазначив Трамп, відповідаючи на запитання про закупівлі Індією російської нафти.

Минулого року США збільшили імпортні тарифи на індійські товари до 50% як відповідь на значні обсяги закупівель російської нафти. Попри підвищені тарифи, експорт Індії до США різко зріс у листопаді.

Спираючись на покращення торговельних показників, індійські посадовці продовжують дотримуватися жорсткої позиції щодо вимог Вашингтона, демонструючи обмежену готовність до поступок у сферах на кшталт імпорту сільськогосподарської продукції. Водночас дані свідчать про скорочення закупівель Індією російської нафти.

Індія вимагає від нафтопереробних підприємств щотижневого розкриття інформації про закупівлі російської та американської нафти. Очікується, що імпорт російської нафти впаде нижче 1 мільйона барелів на добу, оскільки Нью-Делі прагне досягти торговельної угоди зі США.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався телефоном із Трампом після запровадження тарифів, однак переговори не дали результату.

Як повідомлялося, щонайменше три танкери з російською нафтою вказують нафтопереробний завод Reliance на західному узбережжі Індії як наступний пункт призначення. Це відбувається після того, як індійський НПЗ відновив часткові закупівлі для внутрішнього виробництва.

За інформацією аналітичної компанії Kpler, судна з приблизно 2,2 млн барелів нафти Urals очікувано прибудуть на початку січня. Маршрути можуть коригуватися в міру наближення танкерів до Індії.