У грудні на українському авторинку домінували електромобілі: найпопулярніші моделі

У грудні десять найпопулярніших моделей забезпечили 40% українського ринку нових легковиків.

У десятці найпопулярніших авто місяця переважають електромобілі – 8 з 10, повідомляє "Укравтопром".

Лідером грудневих продажів став електрокросовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.

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Топ-10 нових легковиків місяця:

VOLKSWAGEN ID.UNYX ‒ 825 од. BYD Leopard 3 ‒ 735 од. BYD Sea Lion 06 ‒ 641 од. RENAULT Duster ‒ 582 од. ZEEKR 7X ‒ 442 од. TOYOTA RAV-4 ‒ 408 од. BYD Sea Lion 07 ‒ 387 од. ZEEKR 001 ‒ 363 од. BYD Yuan Up ‒ 308 од. HONDA eNP2 ‒ 306 од.

Як повідомлялося, у 2026 році в Україні змінили порогові значення для сплати пенсійного збору під час першої реєстрації автомобіля. Причиною стало підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив’язані ставки цього платежу.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 грн, що вплинуло на визначення вартості автомобіля для застосування відповідних ставок збору до Пенсійного фонду.