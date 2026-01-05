Зростання надходжень від детінізації ринків алкоголю та тютюну уповільнилось: Гетманцев назвав причини

У 2023-2024 роках детінізація ринку алкоголю та тютюну дала відчутний фіскальний ефект: зросло виробництво, спиртзаводи працювали на рекордну потужність, а тіньовий ринок тютюну скоротився до 12,6%. У 2025 році важливим індикатором детінізації стала завантаженість потужностей спиртзаводів: вона зросла завдяки закону, прийнятому Верховною Радою.

Про це повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

За 11 місяців 2025 року вироблено 32,56 млн дал б.с. спирту (додатково 26,6% до 2024 року), у середньому 2,96 млн дал на місяць (додатково 0,62 млн дал до 2024 року).

На думку Гетманцева, така позитивна динаміка та максимальна легалізація виробництва спирту мала б забезпечити принаймні подвоєння додаткових надходжень до бюджету за цією галуззю.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Однак за 11 місяців 2025 року до бюджету від виробників лікеро-горілчаної продукції надійшло додатково лише 0,1 млрд грн. Завдяки зростанню ставок акцизу було сплачено більше на 0,9 млрд грн. або на 11,4%.

На цьому фоні також знижена динаміка податкової ефективності з ПДВ:

спирт ‒ 2,2% (–1,2% до 2024 року, при зростанні постачання на 32,5%);

алкоголь ‒ 5,1% (–0,5%. до 2024 року, при зростанні постачання на 0,5%).

Податок на прибуток за 3 квартали 2025 року:

спирт ‒ знизився з 0,4% до 0,3%;

ЛГВ ‒ знизився з 1,9% до 1,5%.

Ринок тютюну у 2025 році, за даними Kantar, демонструє зростання тіньового обсягу до 17,8%.

За 11 місяців 2025 року виробництво сигарет скоротилося на 1,2 млрд шт або на 4,6%, обсяг замовлень акцизної марки зменшився на 218,9 млн шт або на 22,2%, а сплата ПДВ з вироблених тютюнових виробів знизилася на 0,9% до 15,9%.

За даними Kantar, при таких масштабах нелегального ринку щорічні втрати держбюджету на грудень 2025 року сягнули 26,5 млрд грн.

"Переконаний, в 2026 році фіскали та правоохоронці мають повернути динаміку протидії тіньовим ринкам підакцизних товарів. Це є основним індикатором ефективності детінізації як такої та резервом державних видатків", ‒ зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося, Міжнародна торговельна палата (ICC Ukraine) оприлюднила заяву, адресовану Міжнародному валютному фонду, посольству США в Україні та представництву ЄС в Україні, щодо проблеми нелегального ринку сигарет в Україні.

У документі підкреслюється необхідність детінізації ринку тютюнових виробів, оскільки український бюджет щороку втрачає понад 25 млрд грн податкових надходжень, повідомляється на сайті ICC Ukraine. В організації також зазначили, що після рекордного зростання нелегальної торгівлі тютюновими виробами у 2023 році, посли країн G7 закликали український уряд активізувати боротьбу з тіньовим ринком.