Середня тривалість життя ФОПа в Україні ‒ трохи більше як два роки: де бізнес виживає найдовше? ІНФОГРАФІКА
В Україні від початку 2025 року закрилося 250 209 ФОПів. Пік припав на січень, коли після півторамісячної перерви у роботі реєстрів було зафіксовано одночасне припинення діяльності 59 723 підприємців.
Середній термін роботи ФОПа в Україні становить 2 роки та 4 місяці, повідомляє "Опендатабот".
Географія закриттів
Найбільше закриттів спостерігається у Києві та великих промислових регіональних центрах:
- Київ: 32 469 (кожен восьмий ФОП)
- Дніпропетровська область: 22 645
- Харківська область: 20 481
- Одеська область: 18 714
- Львівська область: 16 521
Сфери з найбільшою кількістю закриттів
Найбільше закривались ФОПи з таких сфер:
- Роздрібна торгівля: 77 705 підприємців (третина всіх закриттів), середній термін життя бізнесу ‒ до 3 років
- IT-сфера: 28 668 закриттів (кожен дев’ятий), середній термін роботи ‒ 3 роки та 11 місяців
- Оптова торгівля: 16 909 закриттів, середній термін роботи ‒ трохи більше року
Рейтинг тривалості існування бізнесу за сферою
Найкоротший термін життя бізнесу:
- Кур'єри: 6 місяців
- Адміністративна та офісна діяльність: 9 місяців
- Освіта та оптова торгівля: трохи більше 1 року
Найстабільніші підприємці працюють у сфері інфраструктури та нерухомості:
- Складське господарство: понад 6 років
- Операції з нерухомістю: 5 років 11 місяців
- Ремонт техніки (зокрема побутової): 5 років 9 місяців
Як повідомлялося, цьогоріч Державна податкова служба запланувала 4 558 перевірок – на 5% менше, ніж у минулому році. Пік активності очікується в березні та квітні, тоді як на початку року заплановано найменше візитів – лише 278 перевірок.
Найбільшу увагу ДПС приділить компаніям – на них припадає 78% запланованих перевірок, або 3 542 випадки. Кожна п’ята перевірка стосуватиметься ФОПів – 1 016 перевірок. Бізнеси, щодо яких є питання з ПДФО, військового збору та ЄСВ, перевірять лише 258 разів.
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