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Новини Перевірки бізнесу
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Середня тривалість життя ФОПа в Україні ‒ трохи більше як два роки: де бізнес виживає найдовше? ІНФОГРАФІКА

бізнес

В Україні від початку 2025 року закрилося 250 209 ФОПів. Пік припав на січень, коли після півторамісячної перерви у роботі реєстрів було зафіксовано одночасне припинення діяльності 59 723 підприємців.

Середній термін роботи ФОПа в Україні становить 2 роки та 4 місяці, повідомляє "Опендатабот".

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Географія закриттів

Найбільше закриттів спостерігається у Києві та великих промислових регіональних центрах:

  • Київ: 32 469 (кожен восьмий ФОП)
  • Дніпропетровська область: 22 645
  • Харківська область: 20 481
  • Одеська область: 18 714
  • Львівська область: 16 521

графік

Сфери з найбільшою кількістю закриттів

Найбільше закривались ФОПи з таких сфер:

  • Роздрібна торгівля: 77 705 підприємців (третина всіх закриттів), середній термін життя бізнесу ‒ до 3 років
  • IT-сфера: 28 668 закриттів (кожен дев’ятий), середній термін роботи ‒ 3 роки та 11 місяців
  • Оптова торгівля: 16 909 закриттів, середній термін роботи ‒ трохи більше року

Рейтинг тривалості існування бізнесу за сферою

Найкоротший термін життя бізнесу:

  • Кур'єри: 6 місяців
  • Адміністративна та офісна діяльність: 9 місяців
  • Освіта та оптова торгівля: трохи більше 1 року

Найстабільніші підприємці працюють у сфері інфраструктури та нерухомості:

  • Складське господарство: понад 6 років
  • Операції з нерухомістю: 5 років 11 місяців
  • Ремонт техніки (зокрема побутової): 5 років 9 місяців

Як повідомлялося, цьогоріч Державна податкова служба запланувала 4 558 перевірок – на 5% менше, ніж у минулому році. Пік активності очікується в березні та квітні, тоді як на початку року заплановано найменше візитів – лише 278 перевірок.

Найбільшу увагу ДПС приділить компаніям – на них припадає 78% запланованих перевірок, або 3 542 випадки. Кожна п’ята перевірка стосуватиметься ФОПів – 1 016 перевірок. Бізнеси, щодо яких є питання з ПДФО, військового збору та ЄСВ, перевірять лише 258 разів.

Автор: 

бізнес (1810) ПДВ (510) підприємці (429) Україна (973) ФОП (246)
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