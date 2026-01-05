Відтепер бізнес подаватиме річну звітність виключно онлайн, ‒ Мінфін

З 1 січня 2026 року Міністерство фінансів запроваджує новий формат взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

Відтепер річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Ці зміни є частиною політики уряду щодо цифровізації державних послуг, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних.

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Що змінюється для бізнесу:

Повна відмова від паперу та Word‑файлів. Річна адміністративна звітність (форма № 2‑фінмон) переходить у цифровий формат і подається через спеціальний розділ на єдиному вебпорталі використання публічних коштів. Автоматизація та контроль якості. Новий онлайн‑інструмент дозволяє проходити автоматичні логічні та арифметичні перевірки даних під час заповнення, миттєво отримувати підтвердження про прийняття звіту та знижує ризик технічних помилок і штрафів. Більше часу на підготовку. Для зручності суб’єктів моніторингу Мінфін подовжив строки звітування. Тепер підприємці мають більше часу на узагальнення даних після завершення року: основний звіт слід подати до 25 січня наступного року, виправлений звіт – до 30 січня.

Кого стосуються ці зміни?

Обов’язок подання річної звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Міністерство фінансів, зокрема:

організаторів азартних ігор (казино, букмекери, зали автоматів, онлайн‑покер, лотереї);

аудиторів, бухгалтерів та податкових консультантів;

рієлторів;

торговців мистецтвом, дорогоцінним камінням та металами.

Як повідомлялося, в Україні від початку 2025 року припинили діяльність 250 209 ФОПів. Пік закриттів припав на січень, коли після півторамісячної перерви у роботі реєстрів одночасно закрилися 59 723 підприємці.

Середній термін роботи ФОПа в Україні становить 2 роки та 4 місяці. Найбільше закриттів зафіксовано у Києві та великих промислових регіональних центрах. Найстабільнішими виявилися підприємці, що працюють у сфері інфраструктури та нерухомості.