Відтепер бізнес подаватиме річну звітність виключно онлайн, ‒ Мінфін
З 1 січня 2026 року Міністерство фінансів запроваджує новий формат взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ).
Відтепер річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Ці зміни є частиною політики уряду щодо цифровізації державних послуг, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних.
Що змінюється для бізнесу:
- Повна відмова від паперу та Word‑файлів. Річна адміністративна звітність (форма № 2‑фінмон) переходить у цифровий формат і подається через спеціальний розділ на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.
- Автоматизація та контроль якості. Новий онлайн‑інструмент дозволяє проходити автоматичні логічні та арифметичні перевірки даних під час заповнення, миттєво отримувати підтвердження про прийняття звіту та знижує ризик технічних помилок і штрафів.
- Більше часу на підготовку. Для зручності суб’єктів моніторингу Мінфін подовжив строки звітування. Тепер підприємці мають більше часу на узагальнення даних після завершення року: основний звіт слід подати до 25 січня наступного року, виправлений звіт – до 30 січня.
Кого стосуються ці зміни?
Обов’язок подання річної звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Міністерство фінансів, зокрема:
- організаторів азартних ігор (казино, букмекери, зали автоматів, онлайн‑покер, лотереї);
- аудиторів, бухгалтерів та податкових консультантів;
- рієлторів;
- торговців мистецтвом, дорогоцінним камінням та металами.
Як повідомлялося, в Україні від початку 2025 року припинили діяльність 250 209 ФОПів. Пік закриттів припав на січень, коли після півторамісячної перерви у роботі реєстрів одночасно закрилися 59 723 підприємці.
Середній термін роботи ФОПа в Україні становить 2 роки та 4 місяці. Найбільше закриттів зафіксовано у Києві та великих промислових регіональних центрах. Найстабільнішими виявилися підприємці, що працюють у сфері інфраструктури та нерухомості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль