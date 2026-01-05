У Мінекономіки анонсували нові кроки у напрямку дерегуляції для бізнесу

У 2026 році Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства зосередить роботу на дерегуляції, яка приносить вимірювані результати для бізнесу.

Йдеться про усунення зайвих вимог, спрощення процедур та переведення державного нагляду на ризик-орієнтовану модель, повідомляє пресслужба відомства.

"Дерегуляція ‒ це не зниження стандартів, а зміна підходу. Ми прибираємо зайві бар’єри там, где вони не додають безпеки, і водночас робимо правила більш зрозумілими та передбачуваними для бізнесу. Замість каральної моделі будуємо партнерську, сервісну", – пояснив міністр економіки Олексій Соболев.

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Він нагадав, що у межах реалізації ініціатив Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції уряд у 2025 році скасував 205 інструментів державного регулювання бізнесу та подав до парламенту законопроєкт щодо скасування ще 63.

"Пульс"

У Мінекономіки зазначають, що ключовим джерелом для таких рішень стали дані від бізнесу ‒ через платформу "Пульс", профільні асоціації та зустрічі з підприємцями в регіонах.

Такий підхід дав змогу усунути низку бар’єрів, що ускладнювали діяльність підприємств:

ліквідовано регуляторні колізії, які створювали ризики зупинки виробництв;

скасовано надмірні технічні вимоги, що збільшували витрати;

ухвалено рішення для лісової та деревообробної сфер з урахуванням європейських норм;

розширено paperless-процедури ‒ від електронного чеку до цифровізації окремих державних послуг;

розпочато процес усунення дублювання технічного контролю промислового обладнання.

"єДозвіл"

Крім того, практичним інструментом дерегуляції став сервіс "єДозвіл" ‒ онлайн-платформа для отримання дозволів і ліцензій, зазначають у міністерстві. У 2025 році через неї було подано понад 17 тисяч заявок на декларацію матеріально-технічної бази, з яких понад 7 тисяч ‒ через застосунок "Дія". Економічний ефект перевищив 13 млн грн, свідчать підрахунки Мінекономіки.

Також запрацювала ветеринарна ліцензія з ШІ-перевіркою документів, яка зменшує кількість помилок, але не заміщує повноваження держави. Розпочато бета-тестування ліцензії на обіг наркотичних засобів та прекурсорів.

"У 2026 році Мінекономіки планує продовжити впровадження ризик-орієнтованого нагляду, розширювати цифрові та paperless-процедури, а також поступово додавати нові послуги в єДозвіл у міру готовності нормативної бази та ІТ-рішень", ‒ додали у відомстві.

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року Міністерство фінансів запроваджує оновлений формат взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Відтепер річну звітність потрібно буде подавати виключно в онлайн-форматі, а строки її подання збільшено.

Такі зміни є складовою урядової політики, спрямованої на цифровізацію державних сервісів, зниження адміністративного тиску на бізнес та покращення якості звітної інформації.