Біткоїн зріс до тритижневого максимуму на тлі політичної невизначеності після дій США у Венесуелі, ‒ Bloomberg

Біткоїн досяг тритижневого максимуму на тлі політичної невизначеності після дій США щодо усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро минулими вихідними. Найбільша криптовалюта зросла на 2,3% до $93 323 у понеділок, що є найвищим рівнем з 11 грудня.

Ефір та інші токени також дещо піднялися, повідомляє Bloomberg.

Зростання відбувається на фоні позитивного настрою на азійських ринках, де акції досягли історичних максимумів завдяки ставкам на технології та штучний інтелект.

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Раніше біткоїн вважався стабільним активом у часи потрясінь, тоді як у спокійні періоди рухався більше відповідно до акцій та інших ризикових активів. Наразі його зростання підтримують крипто-компанії, які спеціалізуються на цифрових активах, а також відсутність продажів з боку майнерів біткоїнів, заможних сімейних компаній та великих інвестиційних фондів.

Біткойн останніми тижнями залишався у вузькому торговому діапазоні, пропустивши зростання акцій під час різдвяних свят і завершивши рік зі зниженням на 6,5%. У 2025 році його показники були нижчими, незважаючи на політичні зміни у США та підтримку криптовалюти з боку президента Дональда Трампа.

2 січня інвестори вклали $471 млн у 12 біржових фондів Bitcoin на американській біржі, що є найбільшим показником з 11 листопада і може свідчити про зміну настроїв. Наразі трейдери стежать, чи зможе біткоїн стійко подолати позначку $94 000, при цьому ключовим рівнем підтримки є $88 000.

Як повідомлялося, ціни на нафту 5 січня знизилися через високий рівень пропозицій, незважаючи на побоювання щодо політичних потрясінь у Венесуелі, які можуть вплинути на постачання. Ф’ючерси на нафту марки Brent опустилися на 34 центи до $60,41 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate торгувалася по $56,91 за барель, втративши 41 цент.