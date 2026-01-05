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Новини Падіння гривні
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Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо долара: Нацбанк встановив курс на вівторок

Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо долара

На початку нового робочого тижня курс гривні знижується щодо долара, але трохи зміцнився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 6 січня, на рівні 42,4208 грн/$, порівняно із 42,2942 грн/$ у понеділок. Це новий історичний мінімум. Попередній було зафіксовано 26 листопада на рівні 42,4015 грн/$.

курс гривні щодо долара США

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 7 копійок – до 49,5136 за євро. 31 грудня він оновив історичний мінімум, опустившись до 49,8565 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2524) гривня (1870) курс (1793) НБУ (9831) обмін валюти (987)
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