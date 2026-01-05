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Новини Витрати на оборону
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На спецрахунок НБУ для підтримки сил оборони торік надійшла рекордна сума. Як розподілили кошти?

На спецрахунок НБУ для підтримки сил оборони надійшла рекордна сума

На спецрахунок, який Національний банк України відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, у грудні 2025 року надійшло майже 20 млрд грн, а загалом за минулий рік – майже 97 млрд грн у еквіваленті.

Як зазначили в НБУ, для порівняння: за підсумком 2024 року надійшло майже 16 млрд грн у еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на спецрахунок НБУ надійшло майже 146,8 млрд грн.

Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та ще багатьох країн світу).

Зокрема, з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 125 млрд грн у еквіваленті.

Станом на 1 січня 2026 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 24,7 млрд грн.

Як розподілили кошти

У 2025 році Національний банк перерахував зі спецрахунку на потреби оборони понад 88 млрд грн (за підсумком 2024 року – понад 5,9 млрд грн).

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії перераховано на потреби оборони понад 122,6 млрд грн, із них у грудні 2025 року – майже 26 млрд грн.

Зокрема:

  • на потреби Національної гвардії України – понад 1,65 млрд грн;
  • на потреби Національної поліції України – 1,65 млрд грн;
  • на потреби Міністерства оборони України – понад 36,67 млрд грн (28 грудня 2025 року було повернуто майже 3,8 млн грн раніше невикористаних коштів);
  • на потреби Державної прикордонної служби України – 999,5 млн грн;
  • на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – понад 8,18 млрд грн (30 грудня 2025 року було повернуто 7 грн раніше невикористаних коштів);
  • на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;
  • на потреби Ради національної безпеки й оборони України – понад 40 млн грн (21 грудня 2025 року було повернуто 60,8 млн грн раніше невикористаних коштів);
  • на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн;
  • на потреби Служби безпеки України – понад 784,1 млн грн;
  • на потреби військових частин – понад 286,9 млн грн;
  • на потреби Головного управління розвідки України – понад 1 491 млн грн;
  • на потреби Агенції оборонних закупівель – понад 69,39 млрд грн;
  • на потреби оборонної роботи обласних військових адміністрацій – понад 1,08 млрд грн.

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Як повідомлялося, видатки державного бюджету України в січні-вересні цього року становили 3,6 трлн грн, що на 22,2% більше за видатки аналогічного періоду минулого року. Так, частка видатків на оборону зросла до 69,4% усіх видатків бюджету і становила 2,5 трлн грн.

Автор: 

НБУ (9831) оборона (621) фінансування (2374) рахунки (272) ЗСУ (420)
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