На спецрахунок НБУ для підтримки сил оборони торік надійшла рекордна сума. Як розподілили кошти?

На спецрахунок, який Національний банк України відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, у грудні 2025 року надійшло майже 20 млрд грн, а загалом за минулий рік – майже 97 млрд грн у еквіваленті.

Як зазначили в НБУ, для порівняння: за підсумком 2024 року надійшло майже 16 млрд грн у еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на спецрахунок НБУ надійшло майже 146,8 млрд грн.

Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та ще багатьох країн світу).

Зокрема, з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 125 млрд грн у еквіваленті.

Станом на 1 січня 2026 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 24,7 млрд грн.

Як розподілили кошти

У 2025 році Національний банк перерахував зі спецрахунку на потреби оборони понад 88 млрд грн (за підсумком 2024 року – понад 5,9 млрд грн).

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії перераховано на потреби оборони понад 122,6 млрд грн, із них у грудні 2025 року – майже 26 млрд грн.

Зокрема:

на потреби Національної гвардії України – понад 1,65 млрд грн;

на потреби Національної поліції України – 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – понад 36,67 млрд грн (28 грудня 2025 року було повернуто майже 3,8 млн грн раніше невикористаних коштів);

на потреби Державної прикордонної служби України – 999,5 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – понад 8,18 млрд грн (30 грудня 2025 року було повернуто 7 грн раніше невикористаних коштів);

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;

на потреби Ради національної безпеки й оборони України – понад 40 млн грн (21 грудня 2025 року було повернуто 60,8 млн грн раніше невикористаних коштів);

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн;

на потреби Служби безпеки України – понад 784,1 млн грн;

на потреби військових частин – понад 286,9 млн грн;

на потреби Головного управління розвідки України – понад 1 491 млн грн;

на потреби Агенції оборонних закупівель – понад 69,39 млрд грн;

на потреби оборонної роботи обласних військових адміністрацій – понад 1,08 млрд грн.

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Як повідомлялося, видатки державного бюджету України в січні-вересні цього року становили 3,6 трлн грн, що на 22,2% більше за видатки аналогічного періоду минулого року. Так, частка видатків на оборону зросла до 69,4% усіх видатків бюджету і становила 2,5 трлн грн.